Захарова на брифинге рассказала анекдот о нерадивом студенте
Отвечая на вопрос журналиста информагентства Reuters (затруднившегося точно воспроизвести вопрос, с которым его посылали на брифинг), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала анекдот о нерадивом студенте:
Первый курс. Приходит студент на первую сессию. Всю выучил, рассказал, получил пять.
Второй курс. Знает хуже, приходит со шпаргалкой.
Третий курс. Пишет даже не шпаргалку — бомбу (полный конспект). Кое-как сдаёт.
Четвёртый курс. Не готов совсем, но принёс учебник, под партой прочитал, что-то рассказал.
Пятый курс. Приходит, кладёт учебник перед профессором: «Это? Нет? Ну тогда сам и читай».
Также этот брифинг 1 августа 2019 года, на котором присутствовал и корреспондент «КП», запомнился, вероятно, самым коротким ответом Захаровой на вопрос журналиста:
— Можно ли считать предложение Трампа помочь с тушением пожаров в Сибири шагом к диалогу?
— Да, — ответила дипломат.
Захарова на брифинге рассказала анекдот о нерадивом студенте.
ИСТОЧНИК KP.RU