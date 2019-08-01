2019-08-01T17:13:22+03:00
Общество

Захарова на брифинге рассказала анекдот о нерадивом студенте

Неожиданный эпизод на брифинге спикера МИД РФ [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Сергей Карпухин/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Сергей Карпухин/ТАСС
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Отвечая на вопрос журналиста информагентства Reuters (затруднившегося точно воспроизвести вопрос, с которым его посылали на брифинг), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала анекдот о нерадивом студенте:

Первый курс. Приходит студент на первую сессию. Всю выучил, рассказал, получил пять.

Второй курс. Знает хуже, приходит со шпаргалкой.

Третий курс. Пишет даже не шпаргалку — бомбу (полный конспект). Кое-как сдаёт.

Четвёртый курс. Не готов совсем, но принёс учебник, под партой прочитал, что-то рассказал.

Пятый курс. Приходит, кладёт учебник перед профессором: «Это? Нет? Ну тогда сам и читай».

Также этот брифинг 1 августа 2019 года, на котором присутствовал и корреспондент «КП», запомнился, вероятно, самым коротким ответом Захаровой на вопрос журналиста:

— Можно ли считать предложение Трампа помочь с тушением пожаров в Сибири шагом к диалогу?

— Да, — ответила дипломат.

Захарова на брифинге рассказала анекдот о нерадивом студенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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