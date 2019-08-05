Гром победы

Не забыть никогда... По радио объявили, что будет праздничный салют в честь взятия нашими Орла и Белгорода.

У нас был свой придворный стадион шарикоподшипникового завода «Красный пролетарий», и кто-то разнес чрезвычайное сообщение: там будет стоять артиллерийская батарея. Стадион назывался «Родина». А у входа на стадион вооруженная охрана, и нас заставили стоять сразу после ограды. Но и от входа хорошо было видно футбольное поле, на нем - четыре орудия с длинными стволами, поднятыми к ночному небу. И вдруг из стволов орудий вырвалось короткое и быстрое пламя - совершенно беззвучное, и только потом ударил такой страшный гром, будто земля под ногами раскололась внезапно, а небо порвало в клочья... Было страшно и ужасно красиво...

Позже я узнал, что это произошло ровно в 24 часа 5 августа. Но уже второй залп, последовавший за первым, вновь порвавший небо и заставивший содрогнуться всю землю, прозвучал через 30 секунд - 6 августа. Вся Москва осветилась алыми сполохами. Двенадцать залпов - ровно шесть минут по часам...

Потом говорили, что должны быть цветные ракеты, но нет, в том первом салюте ракет не было: их не успели в краткое время собрать - ведь города взяли утром, на рассвете, сначала Орел, потом, часа через три, - Белгород, и Сталин, посовещавшись с генералом Еременко, произнес: «Как вы думаете, товарищ Еременко, правильно ли мы поступим, если в честь двух таких побед в Москве будет дан салют?» Генерал даже несколько растерялся от неожиданности, однако довольно браво ответил, что да, было бы правильно. И закрутилось. И тут вдруг выяснилось: хотя снарядов в столице вполне достаточно, холостых зарядов под рукой не держали, и их собирали в спешном порядке, буквально по крохам выискивая в дальних углах на складах. А до ракет просто не успели добраться...

Зато потом мы увидели московское небо, расцвеченное всеми красками, на которые способна была тогда пиротехника! За последние два с половиной года Великой Отечественной прогремело 365 победных салютов.

А самый первый салют на московской земле прозвучал 310 лет назад - 21 декабря 1709 года, когда древняя столица встречала царя Петра Алексеевича, возвращавшегося с войском после победы в Полтавском сражении. Кто придумал устроить тот салют - потерялось среди пожелтевших страниц истории, но, похоже, это надумал первый генерал-губернатор Москвы Тихон Никитич Стрешнев, только-только Петром назначенный.

После войны наш стадион переименовали в «Салют», так официально он много лет и назывался. А теперь его нет: высокие жилые дома на том месте стоят.