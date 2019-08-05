«Зенит» потратил 40 миллионов евро на «наследника Неймара»

«Зенит» в очередной раз удивил не только российских болельщиков, но и европейских: официально объявлено о переходе футболиста «Барселоны» Малкома за 40 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории российского футбола с 2012 года, когда тот же «Зенит» купил бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя.

22-летний Малком еще год назад считался «наследником Неймара» в «Барселоне», однако среди звезд не справился с давлением. Нападающий проигрывал конкуренцию не только легендарным форвардам Лионелю Месси и Луису Суаресу, но и молодым футболистам.

Конечно, бразилец переехал в Санкт-Петербург не только из-за любви к «Зениту». На берегах Невы футболисту предложили контракт на шесть лет с годовым окладом в районе шести миллионов евро без учета бонусов. По информации испанской прессы, в «Барселоне» после вычета налогов он зарабатывал меньше.

Новая звезда российского футбола уже успела показать товар лицом на поле. В субботу, 3 августа, Малком появился на 72-й минуте в игре с «Краснодаром» (1:1), но ничем особенным пока не запомнился. Главных подвигов от бразильца ждут в Лиге чемпионов, где он должен будет помочь команде хотя бы частично отработать средства, вложенные в свой трансфер.