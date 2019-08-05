2019-08-05T01:54:15+03:00
Спорт

"В гримерке ее будет ждать сюрприз". Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес

Презент заготовил футбольный клуб "Динамо" для популярной исполнительницы [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Дженнифер Лопес в Москве ждет презент.Дженнифер Лопес в Москве ждет презент.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Динамо" в субботу, 3 августа, провели очередной матч сезона, сыграв вничью 0:0 со "Спартаком". А через сутки у "бело-голубых" на домашней арене был невероятно звездный гость - с концертом на стадион приехала Дженнифер Лопес. И футбольный клуб "Динамо" показал в официальном Инстаграме презент для американки.

- В гримерке Дженнифер Лопес ждет сюрприз, - подписан снимок синей футболки с номером "4" и надписью "J.Lopez".

Стоит отметить, что под номером 4 в футбольном клубе "Динамо" (Москва) играет на позиции защитника футболист Владимир Рыков.

В комментариях над "Динамо" уже пошутили:

- Вы все-таки подписали новичка из Южной Америки!

Дженнифер Лопес проводит турне в честь своего юбилея. Певице недавно исполнилось 50 лет. Свой концерт в Москве на "ВТБ Арене" певица провела в воскресенье, 4 августа.

Московское "Динамо" после четырех туров занимает в турнирной таблице чемпионата России 9 место, имея пять очков в своем активе. Следующая встреча у "бело-голубых" пройдет в субботу, 10 августа. Матч с "Зенитом" на динамовском стадионе начнется в 19:00 по московскому времени.

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В гримерке Дженнифер Лопес ждет сюрприз
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ИСТОЧНИК KP.RU

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