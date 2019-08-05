2019-08-05T02:19:57+03:00
История современности

Чтобы нарисовать «Запорожцев», Репин побрил сына под казака

5 августа - 175 лет со дня рождения великого художника
Оксана ФОМИНА
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Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
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Картины Репина часто называют энциклопедией жизни XIX века. И не зря: он действительно брался писать все и вся, за что даже получил прозвище «всеядный». Спустя многие десятилетия Репин остается одним из самых известных в России художников. «Комсомолка» пригляделась к шедеврам мастера и вспомнила малоизвестные факты о них.

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

От замысла до готовой картины прошло целых 13 лет! Живописец несколько раз ездил на Украину, вглядывался в лица казаков, пытаясь отыскать нужные типажи. Зарисовывал утварь, одежду, оружие, слушал рассказы о Сечи.

Дома Илья Ефимович лепил из глины фигурки казаков, передвигал их, ища подходящую композицию. Заставлял позировать всю свою семью, даже сделал сыну казацкую стрижку, побрив мальчику голову и оставив длинный чуб.

Настоящих казаков, кстати, на этой картине нет: Репину позировали друзья и знакомые. В образе писаря художник запечатлел историка-этнографа Дмитрия Яворницкого. Тарасом Бульбой стал профессор Петербургской консерватории Александр Рубец. В атамане Серко можно узнать черты генерала Михаила Драгомирова. Мастерство Репина проявилось еще и в том, что он изобразил на картине все виды смеха - ухмылку, сдержанную усмешку, хохот взахлеб... В 1892 году полотно приобрел император Александр III за 35 тысяч рублей.

Есть и второй вариант картины, написанный Репиным одновременно с первым, он находится в Харькове.

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

«Дезертир»

Репин прожил долгую жизнь. Умер он в возрасте 86 лет в 1930 году. Вскоре после революции его любимое имение Пенаты стало заграницей, оказавшись на территории Финляндии. И хотя советские власти не раз предлагали живописцу вернуться на родину, он отказывался. Средства быстро иссякли, от дорогих холстов пришлось отказаться, денег едва хватало на краски. И мастер стал рисовать на... кусках линолеума.

Картина «Дезертир» как раз написана на такой основе. Если приглядеться, внизу можно увидеть рисунок полового покрытия.

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Самое известное и, пожалуй, самое многострадальное полотно Ильи Ефимовича. Моделями для Ивана IV стали художник Мясоедов и композитор Бларамберг. А несчастного царевича Репин рисовал с писателя Гаршина и художника Менка.

Первый скандал разразился, когда полотно на выставке 1885 года увидел Александр III. Он тут же запретил публичный показ картины. Запрет, правда, сняли уже через три месяца.

В 1913 году старообрядец Абрам Балашов со словами «слишком много крови» кинулся на картину с ножом и нанес несколько ударов. Когда Репин узнал об этом, его самого чуть не хватил удар. Он ходил по квартире и причитал... А хранитель галереи не вынес стресса и кинулся под поезд.

Раны удалось «залечить» - частично. После этого картина не может покидать место хранения в Третьяковке и не подлежит транспортировке.

В 2018-м на картину снова напали. На этот раз пьяный вандал орудовал стойкой ограждения. Повреждения оказались так сильны, что даже спустя год реставраторы не могут точно сказать, когда будет восстановлен шедевр.

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

«Бурлаки на Волге»

За эту картину Репина немало критиковали. Мол, как можно писать такое? Грязные лапотники, а их еще на выставку в Вену! Между тем художник создал полотно пo просьбе вeликoгo князя Bлaдимиpa Aлeксaндpoвичa, большого любителя прекрасного. Тот, увидев наброски, пришел в восторг - какие типажи! - и попросил закончить картину.

Началось же все в 1869 году, когда Репин отправился на этюды по Неве. По берегу гуляли нарядные дачники, прятавшиеся под белыми кружевными зонтиками. На них пялились загорелые до черноты бурлаки. Позже Репин поселился в Ширяеве и завел с бурлаками дружбу. Расспрашивал о житье-бытье, приглашал позировать. Известны все прототипы: священник-расстрига, нижегородский кулачный боец, матрос, деревенский паренек, больной старик, калмык, отставной солдат, грек.

Кстати, бурлацкий труд неплохо оплачивался. После нескольких таких походов бурлак мог целый год содержать семью. В «рейс» бурлаки ходили осенью и весной - по большой воде. Кроме мужских артелей, были и женские.

Весьма примечательный автопортрет. Вскоре после написания картины «Иван Грозный…» у художника стала сохнуть рука. Он придумал подвесную палитру. Крепил ее на себя, словно пояс, и рисовал левой рукой. Фото: wikipedia.org

Весьма примечательный автопортрет. Вскоре после написания картины «Иван Грозный…» у художника стала сохнуть рука. Он придумал подвесную палитру. Крепил ее на себя, словно пояс, и рисовал левой рукой. Фото: wikipedia.org

МИСТИКА

«Умирают в ближайшие дни»

За Репиным закрепилась слава мистического художника. Говорят, распространителем мифа стал друживший с живописцем Корней Чуковский. «В его портретах таится зловещая сила: почти всякий, кого он напишет, в ближайшие же дни умирает», - писал Корней Иванович.

Этому есть объяснение. Некоторых друзей Репин спешил запечатлеть, зная, что жить им оставалось недолго. Как было, например, с Мусоргским, умиравшим в больнице после приступа белой горячки. Много картин художнику заказывал Третьяков, руководствуясь теми же самыми соображениями - успеть сделать «фотографию в масле».

Говорят, и бурлаки довольно быстро покинули этот свет. Но долго ли можно прожить на такой каторжной работе? Еще жуткое совпадение: писатель Всеволод Гаршин, позировавший для полотен «Иван Грозный...» и «Не ждали», покончил жизнь самоубийством, бросившись в лестничный пролет. Но и тут есть объяснение: писатель страдал приступами нервного расстройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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