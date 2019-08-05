2019-08-05T12:03:59+03:00
Общество

Курьеры Яндекс.Еды помогут волонтерам «Лизы Алерт» искать пропавших людей

Доставщики будут получать ориентировки и смогут сообщить добровольцам, если заметят пропавшего
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Яндекс и "Лиза Алерт" сотрудничают в 25 российских городахЯндекс и "Лиза Алерт" сотрудничают в 25 российских городахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сервис Яндекс.Еда начал сотрудничать с поисково-спасательным отрядом добровольцев «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей.

Сотрудники курьерских служб будут получат сообщения о проводимых в их городах операциях прямо в мессенджерах, и если заметят на улицах попадающего под ориентировку человека, то смогут оперативно связаться с волонтерами.

Согласно опросу партнеров Яндекс.Еды, 90% из них готовы участвовать в поисках. Среди курьеров много тех, кто и раньше помогал «Лизе Алерт», а в силу профессии у них гораздо больше шансов встретить потерявшихся людей.

«Важно, что это не потребует от них никаких дополнительных усилий — только посмотреть наши ориентировки. Возможно, именно их свидетельство окажется решающим в поиске пропавшего человека», — сказал председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Стоит отметить, что Яндекс уже давно сотрудничает с волонтерами. С декабря 2018 года в поисках пропавших людей участвуют партнеры сервиса вызова такси и, надо сказать, довольно успешно.

Сайт kp.ru писал, что именно благодаря участники программы в Ульяновске удалось быстро найти потерявшегося 72-летнего дедушку. Таксист узнал мужчину по ориентировке и передал его родным.

С развитием сервиса в регионах России область сотрудничества Яндекс.Еды и «Лизы Алерт» постоянно расширяется. Сейчас программа охватывает 25 городов, среди них Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Сочи, Ярославль, Тольятти, Челябинск, Рязань, Екатеринбург, Саратов, Тюмень, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Самара, Красноярск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Омск, Пермь и Пенза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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