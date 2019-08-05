2019-08-05T13:56:02+03:00
Общество

#ZBFest-2019: музыка и атмосфера, которая превратила Крым в Монако

Ежегодный Музыкальный фестиваль ZBFest в Балаклаве прошел на таком высоком накале позитивных эмоций, что звание самого яркого праздника крымского лета снова – за ним!
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Отгремел аккордами и салютом, отсверкал лучами лазерного шоу и подарил невероятный заряд энергии на этот раз - уже 30 тысячам гостей. Четвертый ZBFest на виноградниках «Золотой Балки» снова стал рекордным по количеству зрителей!

Четыре года подряд в разгар курортного сезона на виноградниках под Севастополем собираются жители самых разных уголков Крымского полуострова, гости с материка и из-за рубежа для того, чтобы в теплой и солнечной атмосфере насладиться классной музыкой в живом исполнении лучших музыкантов. Фестиваль посвящен Международному дню шампанского – напитка, символизирующего радость и веселье, поэтому развлечений и зажигательных конкурсов на огромном поле под открытым небом было в избытке. Акробатические трюки, танцы и мастер-классы, прикольные фотозоны и, конечно же, аппетитные фудкорты от ведущих ресторанов Крыма, которых этим летом стало намного больше, чем в прошлые годы: целых 53 варианта гастрономического «отрыва» перед главным моментом фестиваля – выходом артистов на сцену. DJ Ginzburg и ведущий Антон Лаврентьев разогревали зрителей в предвкушении концерта.

Первой на сцену ведущий пригласил модную молодую певицу Дану Соколову, артистку лейбла Black Star. Она сразу очаровала многотысячную аудиторию своим проникновенным голосом и нестандартной манерой исполнения. После выступления певица призналась в любви к крымской публике: «Думаю, из-за того, что тут тепло, людям жить в Крыму просто в кайф, поэтому они такие лучезарные и позитивные. Я человек очень далекий от невкусных для меня моментов, которые разделяют людей по всему миру. Солнце, вино и домино – слоган Крыма, но это должен быть слоган всего мира».

Даже те, кто не являются поклонниками рэпа, подхватывали песни Мота, танцевали, ликовали и отрывались от души. Недаром его называют «одним из самых ярких персонажей всего русскоязычного рэпа» - Мот «зашел» и «зажег» очень круто! И, конечно, всех покорило его сравнение Крыма с Монако: «Буквально вчера у нас был концерт в Монако, и это место ни в чем не уступает – ни по атмосфере, ни по музыке. Для меня честь сегодня выступать среди таких уважаемых мной артистов, поэтому если в следующем году организаторы позовут – мы только за!».

Диана Арбенина призналась, что была просто ошеломлена таким количеством гостей. «Для нас это новый фестиваль, и я очень хочу сегодня классно сыграть». Певица мгновенно настроилась на одну волну с публикой и спрыгнула со сцены в фан-зону, которая просто взревела от восторга. После концерта Диана Арбенина призналась, что обязательно привезет из Крыма местное вино в подарок друзьям».

Их ждали все – и они оправдали ожидания! Неизменный хедлайнер фестиваля Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» - тот самый кульминационный момент, когда срывают горло и пляшут все без исключения. Последняя песня взорвалась огнями праздничного салюта в ночном небе над виноградниками.

О том, что изменилось с момента первого ZBFest, рассказала соорганизатор фестиваля, совладелица «Золотой Балки» Снежанна Георгиева: «Если в первый год к нам пришло 8 тысяч зрителей, то сейчас вы сами видите этот масштаб. Артисты, которые еще год назад говорили нам «нет», в этом году – с нами! И это очень большой шаг вперед».

ИСТОЧНИК KP.RU

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