Ждет ли экономику спад из-за малого бизнеса и когда она пойдет в рост

В 2019 году темпы роста экономики замедлятся из-за сокращения малого и среднего бизнеса. Такой прогноз сделали эксперты Института экономики роста им. Столыпина.

- По итогам первого квартала этого года, Росстат оценил рост экономики в полпроцента. Вероятно, в плюсе только крупные предприятия и госсектор, поскольку анализ реестра малого и среднего предпринимательства говорит о том, что экономическая активность в стране снижается, а не растет, - говорится в исследовании.

За первые полгода количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось на 7-8% - малых фирм стало меньше на 18258, а средних — на полторы тысячи. Соответственно, меньше стало и людей, которые трудятся в этом секторе. Количество сотрудников сократилось на 257 тысяч человек.

При этом, судя по цифрам, часть компаний «обмельчала», перейдя из малых в категорию микропредприятий. Численность сотрудников последних по стране выросла на 460,5 тысяч человек.

- Учитывая текущую экономическую политику и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в этом году, - говорят эксперты Института экономики роста.

Это не первый раз, когда эксперты предрекают рецессию, то есть спад производства и замедления темпов экономического роста. В июне министр экономического развития страны Максим Орешкин предсказывал рецессию в 2021 году из-за чрезмерной закредитованности населения.

- Малый и даже средний бизнес никогда не является драйвером экономического развития. Потому что он всегда обслуживает крупный бизнес. Либо впрямую, либо обеспечивая товарами и услугами работников предприятий крупного бизнеса, - уверен экономист Денис Ракша. - Малый бизнес может расти только вслед за большим. Может, доли процента сокращение малого бизнеса и съест. Но расти он сможет, только когда крупные игроки станут наращивать инвестиции.

Кстати, с вложениями крупных компаний в стране ситуация тоже напряженная. Бизнес не торопится строить новые заводы.

- Экономический рост — это единственное условие роста доходов населения. Поэтому вокруг него столько дискуссий между Центробанком, Минэкономразвия, Минфином и другими ведомствами, - отметил Денис Ракша.