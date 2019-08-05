2019-08-05T13:09:17+03:00
Национальный вопрос в России

Улыбнись, страна, тебя снимают!

Более полутора тысяч снимков «Русской цивилизации» прислали фотографы со всего мира на конкурс, организованный ФАДН России
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Автор фото: Алена КРЫЛОВААвтор фото: Алена КРЫЛОВА
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За первые две недели на III Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» поступило более 1 500 работ. Снимками поделились около 400 участников из 189 городов России и 12 стран: Австрии, Греции, Италии, Польши, Финляндии, Болгарии, Аргентины Исландии, Латвии, Узбекистана и других.

Наибольшей популярностью у авторов пользуется номинация «Уникальная природа» - 577 фотографий. Следом «Лица и поколения» (357) и «Традиции большой страны» (326).

Автор фото: Галина ЕФИМЧУК

Автор фото: Галина ЕФИМЧУК

Конкурс продлится до 8 сентября. Каждый участник в возрасте от 18 лет может загрузить до пяти авторских снимков на сайт www.ruscivilization.ru. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению главый ФАДН России Игоря Баринова вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Специально ко дню рождения столицы, он отмечается 8-9 сентября, в фотоконкурсе появилась новая номинация «Многонациональная Москва», где будет отражено разнообразие культур и традиций народов России, проживающих в главном городе страны.

Награждение победителей пройдет осенью 2019 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы.

Автор фото: Татьяна ЮЖАКОВА

Автор фото: Татьяна ЮЖАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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