Более 50% россиян признались, что воспринимают фазенду как место для релакса
Большинство россиян летом, как и в прежние времена, хотя бы иногда выезжают на дачу. Таких, согласно свежему опросу Всероссийского центра опроса общественного мнения (ВЦИОМ), нынче 62%. Около 20% ездят туда каждую неделю, еще 8% живут за городом практически все лето.
Что они там делают? Тут в сравнении с серединой 2000-х ВЦИОМ обнаружил серьезные изменения. В 2005 году абсолютное большинство опрошенных (60%) воспринимали дачу прежде всего как подсобное хозяйство, которое дает дополнительный доход. К 2019 году таких осталось всего 32%. А для 65% сейчас фазенда — это скорее место для отдыха и развлечений. Понятно, что «отдыхающих» среди дачников больше всего в Москве и Санкт-Петербурге (81%). А «огородников» - в небольших городках с населением меньше 100 тыс. человек (52%).
Что такое «отдых», наши люди, впрочем, тоже воспринимают по-разному. Около 30% не против в процессе дачной релаксации все же повозиться с садом и огородом (в основном это те, кто старше 45 лет). Почти столько же на дачу выезжают на шашлыки или пикник. Еще для трети дачный отдых — это просто полный релакс: никакого напряга, забыть на выходные про работу и шумный город.
- Характер использования дач всегда был чутким инструментом диагностики социального самочувствия, - комментирует данные опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. - Сегодня тревоги по поводу возможной нехватки продуктов уходят. А дача для россиян — это экологически чистые овощи и фрукты, восстановление сил и хобби.
Кстати, сведения ВЦИОМ подтверждаются данными, которые получил Росстат во время сельскохозяйственной переписи в 2016 году. В сравнении с 2006 годом, когда проводилась предыдущая перепись, количество гектаров под «личным» картофелем, который выращивается на огородах и в подсобных хозяйствах граждан, сократилось на 200 тысяч.
СОЦОПРОС
А чем занимаетесь на даче вы? - опрос.А чем занимаетесь на даче вы?. Your turn!
Как вы любите отдыхать на даче?
(% к числу опрошенных, можно было дать несколько вариантов ответа)
Занимаюсь огородом, садом 31%
Ничего не делаю 26%
Жарю шашлыки, устраиваю пикники 26%
Общаюсь с соседями/друзьями/семьей 14%
Занимаюсь благоустройством 13%
Купаюсь 11%
Гуляю на свежем воздухе 10%
Загораю 9%
Хожу в лес по ягоды-грибы 7%
Хожу в баню 7%
Другие варианты 16%
Затрудняюсь ответить 9%
(По данным ВЦИОМ)
ИСТОЧНИК KP.RU