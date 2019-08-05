2019-08-05T13:54:45+03:00
Общество

Более 50% россиян признались, что воспринимают фазенду как место для релакса

И далеко не все из них едут на дачу батрачить
Елена ОДИНЦОВА
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«Отдыхающих» среди дачников больше всего в Москве и Санкт-Петербурге (81%).«Отдыхающих» среди дачников больше всего в Москве и Санкт-Петербурге (81%).Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Большинство россиян летом, как и в прежние времена, хотя бы иногда выезжают на дачу. Таких, согласно свежему опросу Всероссийского центра опроса общественного мнения (ВЦИОМ), нынче 62%. Около 20% ездят туда каждую неделю, еще 8% живут за городом практически все лето.

Что они там делают? Тут в сравнении с серединой 2000-х ВЦИОМ обнаружил серьезные изменения. В 2005 году абсолютное большинство опрошенных (60%) воспринимали дачу прежде всего как подсобное хозяйство, которое дает дополнительный доход. К 2019 году таких осталось всего 32%. А для 65% сейчас фазенда — это скорее место для отдыха и развлечений. Понятно, что «отдыхающих» среди дачников больше всего в Москве и Санкт-Петербурге (81%). А «огородников» - в небольших городках с населением меньше 100 тыс. человек (52%).

Что такое «отдых», наши люди, впрочем, тоже воспринимают по-разному. Около 30% не против в процессе дачной релаксации все же повозиться с садом и огородом (в основном это те, кто старше 45 лет). Почти столько же на дачу выезжают на шашлыки или пикник. Еще для трети дачный отдых — это просто полный релакс: никакого напряга, забыть на выходные про работу и шумный город.

- Характер использования дач всегда был чутким инструментом диагностики социального самочувствия, - комментирует данные опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. - Сегодня тревоги по поводу возможной нехватки продуктов уходят. А дача для россиян — это экологически чистые овощи и фрукты, восстановление сил и хобби.

Кстати, сведения ВЦИОМ подтверждаются данными, которые получил Росстат во время сельскохозяйственной переписи в 2016 году. В сравнении с 2006 годом, когда проводилась предыдущая перепись, количество гектаров под «личным» картофелем, который выращивается на огородах и в подсобных хозяйствах граждан, сократилось на 200 тысяч.

СОЦОПРОС

Как вы любите отдыхать на даче?

(% к числу опрошенных, можно было дать несколько вариантов ответа)

Занимаюсь огородом, садом 31%

Ничего не делаю 26%

Жарю шашлыки, устраиваю пикники 26%

Общаюсь с соседями/друзьями/семьей 14%

Занимаюсь благоустройством 13%

Купаюсь 11%

Гуляю на свежем воздухе 10%

Загораю 9%

Хожу в лес по ягоды-грибы 7%

Хожу в баню 7%

Другие варианты 16%

Затрудняюсь ответить 9%

(По данным ВЦИОМ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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