В Липецкой области многодетным семьям окажут финансовую поддержку для строительства индивидуального жилья

Соответствующие изменения в Закон «О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья» принято депутатами на очередной сессии облсовета. Теперь подпрограммой «Свой дом» могут воспользоваться и многодетные семьи. Согласно поправкам в закон вводится новая категория ее участников – это граждане России, состоящие в зарегистрированном браке (или неполная семья из одного родителя) имеющие трех и более детей до 18 лет, которые постоянно проживают в Липецкой области

Теперь и с землей, и с деньгами

Липчане одними из первых в стране приняли закон о предоставлении земли многодетным семьям. На сегодня уже выделено бесплатно более 8 тысяч земельных участков, но не у всех многодетных родителей была возможность построить свой дом. Теперь они могут получить на эти цели финансовую помощь из бюджета.

- Надеемся, что принятый законопроект простимулирует более интенсивное строительство индивидуального жилья на выделенных земельных участках, - отметил спикер областного парламента Павел Путилин. - Еще один важный момент – обеспечение этих территорий инфраструктурой. Эти вопросы тоже решаются.

Право на выплату возникает при предоставлении земельного участка в собственность, и обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье.

Как воспользоваться выплатой

Здесь предусмотрено несколько вариантов. Социальную выплату можно использовать на строительство индивидуального жилья по договору стройподряда или же для оплаты договора купли-продажи строительных материалов. Кроме того – на погашение первоначального взноса при оформлении ипотеки либо на погашение основного долга по ипотечному кредиту.

Расчет простой

Размер положенной социальной выплаты рассчитывается по формуле, которая используется в подпрограммах «Ипотечное жилищное кредитование» и «Свой дом». Это 30% от расчетной стоимости жилья (исходя из количества членов семьи). Так, на семью с 3 детьми, сумма выплат составит 810 тыс рублей, на семью с 4 детьми – 972 тыс рублей. Соответственно семьи с 5 детьми получат 1 млн. 134 тыс. рублей, семьи 6 детьми- 1млн 296 тыс рублей, на семью с 7 детьми придется 1 млн 458 тыс рублей.

В этом году на эти цели из областного бюджета направят 25 млн рублей.

Заявление на участие в программе (с предоставлением необходимых документов) необходимо подать до 1 января 2022 года.

2. Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в Липецкой области реализуется при содействии правительства страны.Фото: Владимир КУЛИК

Без проволочек

После вступления в силу принятого закона и запуска постановления о порядке выдачи выплат, они начнут перечисляться участникам программы. Для этого многодетной семье необходимо предоставить пакет документов (их порядка десятка), и она сразу же будет поставлена на учет.

- Документы рассмотрят и выплаты перечислят в течение месяца. Надеемся, что уже в сентябре-октябре все деньги, направленные на эти цели из бюджета, будут выплачены, - пояснила представитель управления капитального строительства Липецкой области Лилия Федорова.

Опыт для всей страны

Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в Липецкой области, как отметил врио главы региона Игорь Артамонов, реализуется при содействии правительства страны:

- Наш опыт в дальнейшем будет перенимать вся Россия. Администрация региона продолжит совершенствовать существующие программы и готовить новые меры поддержки многодетных семей, других категорий населения. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне.