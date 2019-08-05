2019-08-05T14:06:11+03:00
Политика

Эксперт о заявлении Климкина о скорой миграции жителей незалежной: Украина - дойная корова для Европы, где дешевая земля и рабы для плантаций

Директор Института международных отношений “Сотрудничество” Алексей Бычков рассказал "КП" о ситуации в соседней стране
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Бездомный спит у пункта обмена валюты в центре Киева.Бездомный спит у пункта обмена валюты в центре Киева.Фото: REUTERS
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Директор Института международных отношений “Сотрудничество” Алексей Бычков прокомментировал «КП» заявление главы украинского МИДа Климкина о том, что половина украинцев вскоре уедет за рубеж.

- Министр Климкин не преувеличивает масштаб проблемы, говоря о том, что половина украинцев покинут страну, а 12 процентов из них живут в России уже сегодня?

- Климкин имеет ввиду перспективу? Или данность? Эти опасения давно должно были быть на повестке руководства Украины. 12 процентов уехавших из страны украинцев, работающих на территории России — цифра заниженная. Надо считать 50 на 50. В крайнем случае, 40 на 60. То есть 40 процентов украинцев сегодня работают в России и около 60 процентов — в странах Евросоюза. Крен в сторону Европы увеличился после получения безвизового режима для граждан Украины. И эта страна сегодня для Европы становится как страны Прибалтики и Молдова

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Источником людского и земельного ресурса?

- Да, одним из основных источников доходов Украины уже сегодня являются перечисления гастарбайтеров - как и в тех же Молдове и в Прибалтике. Где из числа трудоспособных людей от 25 до 40 лет более половины уже покинули свои страны. Украина уверенно идет в том же направлении.

Политолог Алексей Бычков. Фото Дмитрий Серебряков/ТАСС

Политолог Алексей Бычков. Фото Дмитрий Серебряков/ТАСС

- На Украине официально проживает около 42 миллиона человек. То есть 21 миллион, по мнению Климкина, вскоре окажутся на заработках за рубежом?

- Нет там давно 42 миллионов. Цифра совсем другая. Обвал произошел после 2014-го года. Если до 35 миллионов людей доходит — это хорошо. А реальное число проживающих на украинской территории сейчас - около 30 миллионов. Есть многомиллионная масса украинцев, которая проживает на территории РФ. Люди в РФ давно адаптировались. И это не только уехавшие из Донбасса — но и с остальных территорий Украины. Кстати, в последние дни работы Госдумы был принят законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для всех украинцев.

- Украина заявляет что человек - их главный капитал, но при том этот человеческий капитал продолжает утекать за рубеж?

- Это абсолютная ложь. Чем больше людей уезжает - тем меньше тех, кто требует уменьшения платы за коммуналку. И за все остальное. То есть чем меньше населения - тем лучше. Первые шаги по продаже земли — они будут закрывать все дыры в украинском бюджете. По площади Украина самое крупное государство Европы — после России. По площадям точно. Продавать есть что.

- Украина до конца 2019 года начнет продавать свои земли иностранцам?

- Конечно. И в ближайшие пять лет будут выжимать последние дивиденды. Учитывая подход Коломойского к бизнесу, это будет трансформироваться и в национальную политику государства. В том числе экономическую. Естественно, будет серьезные дивиденды за продажу земли. Главный, кто получит их — президент Украины и его окружение. А главный, кто пострадает - украинский народ.

- То есть эмиграция трудоспособных людей из Украины сегодня Киеву выгодна?

- Конечно. И сегодня все для этого делается. Чтобы получать доходы из более успешной Западной Европы. И России.

- Киев решает две задачи: снижает социальную напряженность в своих депрессивных регионах и получает прямые поступления от продажи земли?

- Разумеется, это грамотный ход по выпуску пара. При том виновата во всех проблемах традиционно снова будет Россия — действия которой заставляют граждан эмигрировать.

- А вопрос о том, кто же будет работать на украинской земле, не возникает?

- Это никого не волнует. За небольшую плату те, кто останутся, будут обслуживать новых хозяев. Это та модель, которую так и не смогли выполнить предыдущие президенты незаметной Чтобы превратить Украину полностью в колонию и отторгнуть ее от России. Для выращивания сельхозкультур для Запада и для дешевой рабочей силы для него же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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