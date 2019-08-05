2019-08-05T14:44:50+03:00
Экономика

Опубликована деловая программа V Восточного экономического форума

Она включает около 50 деловых мероприятий, среди них – панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги
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Форум состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Фото: фонд Росконгресс.Форум состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Фото: фонд Росконгресс.
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На официальном сайте Восточного экономического форума размещена деловая программа с темами и аннотациями основных сессий. Форум состоится во Владивостоке 4–6 сентября. На сегодняшний день программа ВЭФ включает около 50 деловых мероприятий, среди них – панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги.

«Деловая программа VВосточного экономического форума сформирована с учетом основных тенденций развития глобальной экономики. Повестка юбилейного Форума включает актуальные дискуссии по ключевым экономическим, технологическим и социальным вопросам. Уверен, что участие ведущих экспертов и разнообразные форматы обсуждений позволят выработать новые решения для укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Дальнего Востока России», – отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Программа состоит из четырех тематических блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни».

В блоке «Новые решения для ускорения экономического роста» участники обсудят преференциальные режимы, действующие на Дальнем Востоке, а также новые меры, необходимые для экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности региона. В центре дискуссий будут такие механизмы, как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, программа «Дальневосточный гектар», меры финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов. Ряд сессий будет посвящен обсуждению потенциала ключевых отраслей Дальнего Востока, среди них – высокие технологии, лесное хозяйство, рыбная отрасль и аквакультура, сельское хозяйство, а также развитие ресурной базы Дальнего Востока и Арктики. В рамках сессии «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока» с участием глав субъектов ДФО планируется обсуждение вопросов повышения эффективности региональных властей и формирования благоприятной бизнес-среды.

Блок «Создавая условия для бизнеса» будет посвящен вопросам создания новых возможностей для инвесторов на Дальнем Востоке. Среди ключевых тем – совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов, трансформация системы государственного управления в условиях цифровизации, а также развитие малого и среднего бизнеса как одно из ключевых условий ускоренного роста экономики Дальнего Востока. Кроме того, участники обсудят меры поддержки и ключевые проекты в таких сферах, как нефтехимия и туризм.

Тема «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» будет посвящена экономическому взаимодействию России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе дискуссий будут рассмотрены ключевые факторы интеграции и перспективы развития делового сотрудничества. Среди основных вопросов – международное научно-техническое сотрудничество, цифровая трансформация международной торговли, участие Дальнего Востока в глобальных цепочках добавленной стоимости, инфраструктура для экономики данных, будущее российской Арктики и транспортных коридоров через Дальний Восток. В рамках блока также состоится сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров».

В центре темы «Новые решения для повышения качества жизни» будут находиться вопросы социального развития Дальнего Востока. Участники обсудят такие вопросы, как привлечение частных инвестиций в социальную сферу, повышение качества образования в регионе, развитие современной городской среды и создание городов будущего, а также социальные инновации Дальнего Востока. Кроме того, состоится обсуждение основных векторов развития здравоохранения, в том числе вопрос создания международного медицинского кластера во Владивостоке.

В деловой программе ВЭФ-2019 также запланированы пять страновых бизнес-диалогов, где представители российского бизнес-сообщества обсудят вопросы экономического сотрудничества с участниками из Японии, Индии, Китая, Республики Корея и АСЕАН.

Подробная информация о деловой программе Форума – на официальном сайте.

Оператором ВЭФ является Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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