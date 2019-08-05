Чиновники запускают суперсервисы, чтобы реже встречаться с народом

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Молодая мама выписывается с ребенком из роддома, а тот уже имеет полный комплект документов от свидетельства о рождении до ИНН.

Пока это похоже на ситуацию из фильма об идеальном государстве будущего, но если чиновники сделают все, как обещают, это уже через три года может стать нашей реальностью.

А обещают нам 25 суперсервисов, которые покрывают 90% общения человека с госорганами. Причем речь не о какой-то одной справке.

- Суперсервисы рассчитаны на типичные жизненные ситуации, в которых человеку нужно что-то от государства, - подчеркнул зам. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

НАПОМНИТ О СЕБЕ САМ

Суперсервисы - еще одна функция портала госуслуг. Чтобы ими воспользоваться, нужно зайти на сайт gosuslugi.ru и выбрать нужный. Когда они заработают в полную силу, сервисы сами будут напоминать о себе.

Например, если в вашем личном кабинете появляется выписка ЕГРН о регистрации права на недвижимость в соседней области, проснется суперсервис «Переезд в другой регион». Для начала он предложит оформить базовый комплект документов: регистрация по месту жительства, перерегистрация автомобиля, прикрепление к поликлинике.

Все бланки будут автоматически заполнены вашими данными, которые уже есть на госуслугах: ФИО, серия и номер паспорта, новый адрес. Проверить их на предмет ошибок лишним не будет, а потом можно смело нажимать кнопку «Отправить». Также можно зарегистрировать по новому адресу других членов семьи. Им придет уведомление, чтобы они могли подтвердить, что согласны.

Основываясь на вашем цифровом профиле, суперсервис предложит дополнительные услуги. Может, например, записать детей в детсад.

Когда документы готовы, вам приходит уведомление, а сами они сохраняются в вашем цифровом профиле. Тут же можно записаться на прием в МФЦ, чтобы получить бумажную версию документов.

МОСКВА И ПИТЕР ОПРОБУЮТ ПЕРВЫМИ

Чиновники планируют сделать суперсервисы открытой для бизнеса площадкой. Например, для банков и страховых компаний.

- Все, кто захочет получить доступ, его получат и смогут встроить туда свои сервисы, - заявил вице-премьер правительства Максим Акимов.

Больше того, там же может быть и реклама. Но только с разрешения человека.

В реальности первым заработает «Оформление европротокола».

- Этот суперсервис начнет действовать уже с ноября этого года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, - рассказал Максим Паршин.

Все 25 суперсервисов должны заработать в течение трех лет. Но сначала тестовый режим покажет, готовы ли к такому формату чиновники и обычные люди. Не захлебнется ли, например, полиция от вала заявлений, которые можно будет оформить в два клика? Даже если человеку показалось или он неправильно понял увиденное. А какой простор для сутяжничества дает суперсервис «Правосудие»! Знай строчи кляузы, не вставая с дивана.

Рассказываем что можно сделать с помощью суперсервисов

Оформление европротокола - оформить ДТП

Цифровое исполнительное производство - узнать о долгах и производствах

Правосудие - подавать обращения в суды в режиме онлайн

Подача заявлений в правоохранительные органы - написать заявления о преступлениях, направлять их онлайн

Помощник при инвалидности - направлять заявления на необходимые услуги, запросить справку

Трудовые отношения - завести электронную трудовую книжку, видеть данные об отчислениях работодателя в пенсионный и другие фонды

Социальная помощь - отправить заявление на получение выплат

Пенсионное обеспечение - рассчитать пенсию, определить способ ее получения

Трудовая миграция - получить патент, оформить визу, проверить работодателя, пройти экзамены

Поступление в вуз - сравнить вузы,подать документы для поступления в режиме онлайн

Цифровые документы об образовании - получить онлайн документы об общем, среднем профессиональном и высшем образовании

Образование в России - подать заявление и пройти отбор для поступления в вузы РФ

Земля под строительство - заключить договор купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования землей с гражданами или юрлицами

Цифровое строительство - создать объект капитального строительства от проектирования, экспертизы и строительства до госэкспертизы прав на объект недвижимости

Здравоохранение - оформить полис ОМС, записаться на прием к врачу.

Регистрация нарушений ПДД и правил благоустройства - зафиксировать нарушение ПДД или правил благоустройства с помощью смартфона

Паспортные сервисы - подать заявление на регистрацию по месту жительства

Уведомление и обжалование штрафов - узнать, висят ли на тебе штрафы, оплатить их

Разрешения для бизнеса в цифровом виде - получить все необходимые для предпринимательской деятельности лицензии и разрешения

Господдержка бизнеса - получить льготный кредит или другой вид государственной поддержки

Регистрация бизнеса - получить все документы для регистрации предприятия

Безбумажные перевозки пассажиров и грузов - оформить документы на груз или пассажиров в автомобильном транспорте в режиме онлайн

Рождение ребенка - записаться к врачу, выбрать роддом, оформить пособия и материнский капитал

Утрата близкого человека - помощь в организации прощания и похорон, оформление гарантированных и страховых выплат

Переезд в другой регион - зарегистрироваться на новом месте, получить полис ОМС и прикрепиться к поликлинике, получить лицевые счета ЖКХ, записать ребенка в детский сад или школу, встать на учет в военкомате