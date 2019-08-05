Эксперт о взрывах под Красноярском: На Ачинском складе не должно быть реактивных снарядов!

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский подтвердил, что арсенал в Красноярском крае не опасен — оружия массового поражения там храниться не могло!

- Виктор Иванович, снаряды, судя по теле-картинке, рвутся рядом с домами?

- Там на самом деле от складов до ближайших домов не меньше трех километров. В поселке Назарово живут как раз работники этого центра. Это не арсенал боеприпасов — это центр материально-технического обеспечения комплексный. Потому не так много снарядов там. 40 тысяч для округа — это очень маленькая величина.

- Там снаряды для арт-установок и для танков?

- Там запас для полевой артиллерии 152- миллиметровых и 125-миллиметровые для Т-72 и для Т-80 и Т-90. Эти боеприпасы характерны тем, что они раздельные для заряжания. Отдельные пороха. Первопричина возгорания — возгорание порохов. Этот центр МТР, хоть и оборудован для старых боеприпасов, но все-таки более-менее современным требованиям хранения соответствует. Хотя постройки и сделаны еще в советское время хоз-способом — кирпич, шифер. Но надо понимать, что это не современный арсенал с бетонированием и с заглублением глубоко под землей и с современными противопожарными системами.

- Никаких боеприпасов химических, ядерных там быть не может?

- Нет, конечно! Химоружие мы давно ликвидировали. Арсеналы 12-го главного управления Минобороны — это совсем другая епархия, другая подчиненность, они все в других местах. Там над землей нет ничего. И никакого заражения быть не может. Прогорит, отстреляется — только ждать остается. Там горят пороховые заряды. Пороху радостно от того, что он на свободе, а не в казенной части оружия. И он дает великолепный фейерверк.

Это не арсенал боеприпасов — это центр материально-технического обеспечения комплексныйФото: Рушан КАЮМОВ

- «Фейерверк» такой большой опасности не несет для окружающих?

- Иногда хулиганистые дембеля такой закапывали в землю и поджигали. Люди там ожоги только могли получить. Ну, откуда ранение осколком — только осколком стекла, может быть?

Там нет боеприпасов, которые представляют собою гильзу и снаряд. Там не может быть выстрела как такового в принципе. Если и будет детонация снаряда — то только на месте, он так никуда не полетит. И там отсутствуют реактивные снаряды. Как было на украинских складах, где они на 15-20 километров летали. А здесь летать нечему.

- Средства защиты?

- Важно, что там в составе штатной пожарной команды есть пожарные танки. Это танк Т-55, у которого снята башня. Вместо нее поставлено пожарное оборудование: взрыво- и пожаро-защищенная машина получается. И перед ним стальной отвал. Эти машины задействованы для локализации.

- Тушение — долгое?

- Когда горит сам порох — его потушить невозможно. Кислород входит в его состав, и он замечательно горит без доступа кислорода. В том числе под землей. В казенной части оружия тоже. Там можно только засыпать сверху — чтобы огонь не смог распространялся далеко.

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

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