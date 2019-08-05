2019-08-05T19:05:38+03:00
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Как девушке выбрать между таксистом и аспирантом

Новая мелодрама "Закон сохранения любви" даст ответ на этот важнейший вопрос.
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Соня (Анна Дианова) мечтает об аспиранте Эдуарде, а ведь рядом есть хороший таксист Герман (Артур Сопельник)... Фото: Кадр из фильмаСоня (Анна Дианова) мечтает об аспиранте Эдуарде, а ведь рядом есть хороший таксист Герман (Артур Сопельник)... Фото: Кадр из фильма
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Вы, конечно, думаете, что столь тонкая материя, как любовь, законам не поддается, но авторы отечественных мыльных опер с этим категорически не согласны. Какие-то законы в делах амурных все-таки существуют, и главный из них, конечно же, закон подлости. Взять, к примеру, Соню Майорову - симпатичную аспирантку биологического факультета, помешанную на бабочках, которых она годами изучает. На личную жизнь, конечно, времени у девушки нет, но ведь всегда есть возможность с любовью встретится, пусть это и задача трудная. Шанс предоставляется Соне в лице элегантного аспиранта Эдуарда, в которого просто грех не втюриться. Но вот беда - Эдуард не смешит отвечать коллеге взаимностью, но при этом не отказывает себе в праве воспользоваться ее преданностью и талантом при написании диссертации.

Получается, Соня любовь нашла, а она ее - нет. Ну разве не подло со стороны злодейки-судьбы? Вот только девушка не подозревает, что Эдуард - не совсем то, что ей нужно, а настоящий мужчина ее мечты маячит где-то неподалеку. Надо лишь разглядеть в скромном таксисте Германе парня, за которым можно на край света пойти. Точнее, раз уж он таксист, поехать - разумеется, по льготному тарифу.

В новой мелодраме выжимать слезы из зрителей будут Анна Дианова, Дмитрий Блажко, Любовь Германова, Артур Сопельник и другие мастера "мыльные" искусства.

Россия 1, "Закон сохранения любви", 10 августа, 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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