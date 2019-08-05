2019-08-05T20:51:10+03:00
Спорт

Голландец Гус Тиль стал игроком московского "Спартака"

Ранее игрок выступал в Нидерландах за клуб АЗ Алкмаар
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Гус Тиль стал игроком "Спартака".Гус Тиль стал игроком "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футбольный клуб "Спартак" (Москва) в вечером понедельник, 5 августа, официально раскрыл карты - новым игроком команды стал 21-летний голландский полузащитник Гус Тиль. Ранее игрок выступал в чемпионате Нидерландов за клуб АЗ Алкмаар. А за несколько дней до официального объявления в соцсетях его агента уже появились фотографии, на которых Тиль улетает из Нидерландов в столицу России. Все ждали и знали - подписывать контракт со "Спартаком", ведь столько разговоров было об этом переходе.

- Сегодня были улажены последние детали перехода полузащитника Гуса Тиля в «Спартак» из голландского АЗ. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на четыре года, - сообщает пресс-служба московского "Спартака".

При этом, уже оговорено, что Тиль не сможет сыграть за "красно-белых" в еврокубках. Так как ранее уже играл за АЗ на ранних этапах. Однако уже в ближайшие выходные отправится с командой на матч против "Ахмата" в Грозный.

Представление новичка Спартака Гуса Тиля.

В соцсетях Тиля столичный клуб презентовал очень креативно. На темном фоне горят лампочки, которые составляют слово "ТИЛЬ", а потом к стене подходит футболист, зажигает остальные лампочки и появляется полностью предложение "Легендарный стиль", а футболист говорит "Пора налаживать". И видно - что Тиль будет играть под номером 8 в столичном клубе. Ранее под ним выступал долгое время экс-капитан "красно-белых" Денис Глушаков.

Гус Тиль играл за АЗ с 2016 года, в активе футболиста, выступающего на позиции полузащитника - 96 матчей и 28 голов за команду из Алкмара.

У новичка "Спартака" - довольно необычная биография. Он родился в деревне Самфия в Замбии на границе этого государства с ДР Конго. Его отец работал конце 90-х в Африке в разных государствах специалистом по разрешению военных конфликтов. Позже Гус жил в Мозамбике, а с 4 лет - уже в Голландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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