Вот это пресс! Тина Канделаки на пляже сменила три купальника, доказав, что не зря трудится в спортзале

Тина Канделаки променяла холодную Москву на солнечную Грецию: телеведущая проводит отпуск на полуострове Халкидики. Компанию на отдыхе ей составила дочка Мелания, которая сделала несколько эффектных снимков мамы на фоне моря. В Инстаграме 43-летняя Тина продемонстрировала свой пляжный гардероб, сменив три купальника, а заодно похваставшись подтянутой фигурой.

- Халкидики, где я провожу свой отпуск, это один из самых популярных и зелёных курортов Греции. Три узких полуострова и 500 км пляжей Эгейского моря: от песчаных до песчано-галечных. Мы выбрали отель в Ситонии — среднем из полуостровов, - рассказала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» на своей страничке.

tina_kandelaki Халкидики, где я провожу свой отпуск, это один из самых популярных и зелёных курортов Греции.

Снимок, на котором она позирует в красивом синем бикини, демонстрируя безупречный пресс, Тина подписала просто: «Глазами Мелании».

Поклонники засыпали отпускницу комплиментами и принялись расспрашивать, в чем секрет ее красоты.

- Питание - основа основ. Знали бы вы, как просто я питаюсь. И, самое сложное, не объедаться, не баловать себя и есть более чем простые сочетания доступных продуктов, - рассказала телеведущая. - Дело в питании, режиме, процедурах, косметике, регулярности... про это моя книга "Pro лицо". И что делать, когда нет денег. Я с этого начинала и долго не имела то качество жизни, о котором многие говорят.

Канделаки действительно очень серьезно подходит к своему рациону: она очень дисциплинирована во всем, что касается еды. Кроме того, Тина вообще не пьет алкоголь и не курит. И много тренируется в спортзале – она занимается на тренажерах несколько раз в неделю.

- Как и обещала, делюсь с вами бюджетной версией рациона на целый день, которая составлена с соблюдением принципов чистого питания. Просто, вкусно и исключительно полезно, - написала Канделаки как-то в Инстаграме.

На завтрак телеведущая обычно ест йогурт с сухофруктами или творог с ягодами и орехами. Обед состоит из куриной грудки с гречкой, грибами и кабачками. Для разнообразия Тина может пообедать рыбой. На ужин она любит готовить салат с тунцом или печенью трески.

Дочь Канделаки Мелания Кондрахина тоже поделилась в Инстаграме снимком в бикини. Наследница телеведущей выросла настоящей красавицей – она обладательница изящной фигуры с тонкой талией.

melaniakondrahina Дочь Тины Канделаки Мелания.

Дочке телеведущей 19 лет, она учится в МГУ. С отцом девушки, предпринимателем Андреем Кондрахиным Тина рассталась в 2010 году. От него у телезвезды также есть сын Леонтий. Сейчас Тина счастлива в браке с директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. Пара поженилась в 2014 году.