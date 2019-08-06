Марки Малахова и модельки Диброва: детские хобби звезд

Согласно стереотипам богатый человек должен коллекционировать дома, яхты, бриллианты размером с голову ребенка или на худой конец яйца Фаберже. Но, во-первых, не все звезды одинаково богаты, а во-вторых, удовольствие могут приносить самые неожиданные вещи.

Спортсменка и танцовщица Федорова

Телеведущая Оксана Федорова любит танцевать и даже посещает специальные уроки. А еще Оксана любит ходить в тир, ведь она окончила школу милиции, университет МВД и служила в милиции. Закалка осталась: «Иногда прихожу в тир пострелять. Хорошо снимает стресс», - рассказала нам Оксана. На фото: к тренировке Оксаны с чемпионкой мира по стрельбе Марией Гущиной присоединился фигурист Алексей Ягудин.

Бари АлибасовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фотограф Алибасов

Продюсер Бари Алибасов приехал на фестиваль «Жара» в Баку с увесистым кофром с аппаратурой - сумку ему помогал нести помощник. В кофре - фотоаппарат и объективы, продюсер после болезни вспомнил о своем давнем хобби, которое раньше доставляло ему удовольствие. «Я снимаю уже больше 20 лет! В Москве и за границей раньше проходили мои фотовыставки. Но я ленюсь таскать фотоаппарат в поездки. А в Баку взял», - рассказал Алибасов «КП», после того как отснял своих «на-найцев» на красной дорожке фестиваля.

Юлия Меньшова. Фото: instagram.com

Мастерица Меньшова

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова нечасто, но показывает в Инстаграме броши, которые сделала сама. «Увидела, как моя стилист по одежде Маруся Бузенкова делает брошки на фетре, и загорелась идеей, - рассказала Юлия «КП». - Причем она делает брошки совсем другого типа: изящные, тотально расшитые бисером. А я стала придумывать свой дизайн. Дизайн в любом виде - это моя страсть. И, вероятно, то, что дарит мне вкус жизни».

Андрей Малахов. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Филателист Малахов

Звезда ТВ Андрей Малахов в детстве ходил в филателистический кружок. Школьником начал собирать марки, а повзрослев, стал разыскивать по всему миру интересные экземпляры. В коллекции Андрея Малахова много новогодних и рождественских марок - часть его личной коллекции была представлена на выставке «Новогодние приветы с фронта». Есть у телеведущего интересные конверты и почтовые карточки с марками и штампами разных лет. Когда Малахов стал отцом, то в интервью «Комсомольской правде» сказал, что стал меньше времени посвящать своему хобби. Тем не менее не забросил его: Андрей планирует передать коллекцию сыну по наследству.

Дмитрий ДибровФото: Михаил ФРОЛОВ

Моделист Дибров

Рабочий кабинет телеведущего Дмитрия Диброва уставлен моделями самолетов и кораблей, здесь много необычных инструментов, лупы, чертежи. «Я клею самолетики и слушаю Толстого и Достоевского. Один самолет - одна аудиокнига. Ну и «Битлз», конечно. Я сижу, медитирую...» - рассказывает «КП» Дибров. Работы Диброва - модели самолетов и кораблей - принимали участие в выставках стендового моделизма и занимали призовые места.

А еще Дибров коллекционирует гитары - в домашней музыкальной студии можно найти весьма интересные экземпляры.

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com

Рыбачка Катя

Телеведущая Екатерина Стриженова - заядлая рыбачка. Она не просто ездит вместе с мужем рыбачить, но и охотно забрасывает удочку сама уже много лет. Екатерина принимает участие даже в специальных соревнованиях по рыбной ловле. «Сегодня шесть карпов и один сом! Одна удочка уплыла вместе с рыбой, но мы их поймали!» - делится последним летним уловом Стриженова. Екатерина часто рыбачит в Подмосковье в компании коллег. Иногда под контролем профессионального инструктора по рыбной ловле.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com

Художницы Исинбаева и Тодоренко

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева недавно занялась рисованием. «Учусь рисовать, чтобы быть в авторитете у своей дочери, - рассказывает Елена. - Я ведь все могу, я ведь чемпионка - так Ева говорит. Ну и для души и самовыражения... Уже лучше разбираюсь в тональностях, лучше смешиваю краски. Все еще страшно нажимать на кисть и делать уверенные мазки, боюсь испортить шедевр, но я с этим страхом усиленно борюсь...»

Елена Исинбаева. Фото: instagram.com

Еще одна художница-любительница - Регина Тодоренко. «Я считаю художественную терапию одной из самых действенных для людей, которые хотят отключиться от всего суетливого мира. Когда я держу в руках кисточку, погружаюсь глубоко в себя и начинаю слышать, о чем говорит мое тело. В современном мире все время нужно куда-то бежать, спешить, но не менее важно сделать остановку и прислушаться к своим внутренним ощущениям».