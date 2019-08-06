Волейбольные маршруты: Из Калининграда-2019 - в Токио-2020

Еще несколько лет назад победа сборной России в матче с Южной Кореей не ставилась бы под сомнение, но российский женский волейбол сейчас в сложном положении. Последний раз медали на Олимпиадах или чемпионатах мира были в 2010 году. Крупный турнир перед квалификацией - Лигу наций сборная провалила, заняв 14-е место из 16.

Квалификационные соревнования к Олимпиаде в Токио принимал Калининград. Вся интрига свелась к последнему матчу России и Южной Кореи. Мексику и Канаду обе сборные победили уверенно, отдав им на двоих только один сет.

Противостояние с Кореей получилось очень драматичным. Россиянки уступали со счетом 0:2 по партиям и 18:22 в третьем сете, далее проигрывали и на решающем тай-брейке - 9:11, но все же вырвали победу - 3:2 по партиям.

Катастрофы в этот раз удалось избежать. Женская сборная России с боем квалифицировалась на Олимпиаду, однако в Токио соперники будут совершенно иного уровня, да и громогласная поддержка трибун не поможет в решающий момент.