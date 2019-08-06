Почему не смогут быть реализованы национальные проекты

Однако сложившиеся правила игры в строительстве не позволяют рассчитывать на их успешное завершение.

Проблем при выполнении подрядных работ для нужд государства - много. Но есть две, которые поправить достаточно просто, но они имеют большое, а порой даже решающее значение.

НЕВЕРНОЕ ТОЛКОВАНИЕ

Первая, назовем ее «пересортица», она связана с толкованием статьи 95 закона № 44 «О госзакупках…», в которой говорится, что изменение существенных условий договора недопустимо. К существенным условиям согласно Гражданскому кодексу относятся в том числе объемы работ. Что происходит на практике?

Вышел подрядчик на объект. В ходе исполнения выявил ошибку, например, площадь кровли не 500 метров, а 600 метров. Но, с другой стороны, площадь фасада не 1200 метров, а только 1000. Почему так вышло - много причин. Обычно все делается в большой спешке, может и проектировщик ошибиться, может и заказчик недосмотреть, всякое бывает, все мы люди. Можно сделать корректировку объемов в пределах договорной цены и работать дальше. Это, к слову, постоянно происходит на коммерческих объектах - выявил, предъявил заказчику, пересогласовал, и работа кипит дальше. По-другому на стройке и быть не может - там грунт оказался непроектной категории и нужен не экскаватор, а гидромолот; там вода пошла и нужно решение по гидроизоляции изменить; а там завод по выпуску фундаментных плит временно не работает и принято решение фундаменты изготавливать по месту и т. д., постоянно возникают ситуации, которые невозможно заранее предусмотреть. Но если это госзаказ, то как трактует эту ситуацию закон и следователи?

Они трактуют это так: экономия должна остаться государству, а перерасход должен быть оплачен за счет подрядчика - это-де является предпринимательскими рисками подрядчика. Или другая ситуация - в смете бетон 5000 руб. за куб, а доска - 8000 руб. за куб. Но по факту цена на бетон выросла до 6000 руб., но зато подрядчик доску купил дешевле, допустим, за 7000 руб. Опять те же правила - экономию отдай государству, а перерасход должен покрыть за свой счет.

Именно на этой глупости строится большое количество уголовных дел о так называемых хищениях, когда подрядчик внутри сметы, в пределах договорной цены делает пересортицу. Но разве это хищение? Подрядчик же тратит деньги не на свою дачу, а на гособъект, строит его, ремонтирует, выявляет допущенные ошибки (это, кстати, не его забота, а прямая обязанность заказчика, проектировщика и экспертизы), и при этом он де-факто становится преступником?

Поэтому первейшая задача, которую следует решить на законодательном уровне: в случае, если не затрагиваются конструктивные элементы, не меняются технико-экономические показатели, не происходит ухудшения потребительских свойств, не изменяется итоговая стоимость строительных работ, - разрешить заказчику по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вносить изменения в виды и объемы работ.

ПРОЕКТ В «КВАДРАТЕ»

Второй фактор, наносящий большой вред в реализации госконтрактов, заключается в том, что в России существует двухстадийное проектирование. Первая стадия называется «стадия «Проект», это, сильно упрощая, эскизный проект. Вторая стадия называется «стадия «Рабочая документация». Состав этой документации уже позволяет реально построить объект, там указаны все узлы, детали, элементы и т. д.

Стадия «Проект» - это элемент советской системы планирования, когда нужно было оперативно оценить будущую стоимость по объекту, и, так как объем разрабатываемой документации меньше, то она делается на 30 - 50 процентов быстрее, чем полноценная рабочая документация. Этот выигрыш в несколько месяцев и есть его единственная выгода. Огромный же недостаток заключается в том, что начальная максимальная цена контракта, выставляемого заказчиком на торги, определяется по смете, рассчитанной по стадии «Проект». Но как можно по эскизу оценить полную цену? Никак. Даже при наличии полных чертежей и то упускаются многие детали. На практике, если объекты небольшие, то разница в итоговой цене в сравнении с изначальной составляет 25 - 30 процентов. Другими словами, сейчас изначально, еще до начала торгов, цена на государственные объекты занижена примерно на эти 25 - 30 процентов.

При этом нет никакой экономии. Подрядчик непременно все забытые работы увидит и обязательно поставит вопрос: как эти работы будут оплачены? Другое дело, что этот вопрос будет поставлен в самое неудачное время для заказчика, и он должен будет найти решение (найти которое, кстати, практически невозможно), иначе подрядчик с объекта уйдет, а объект превратится в очередной недострой. Что и ждет с большой долей вероятности объекты нацпроектов.

Решить этот вопрос может отмена стадии «Проект» как неактуальной.

ДОСЛОВНО

Екатерина ЛЁЗИНА, член комитета Национального объединения строителей по развитию строительной отрасли и контрактной системе:

- Что касается «пересортицы», то в закон о госзакупках относительно недавно внесены поправки, допускающие изменения стоимости проекта. Проводится повторная экспертиза, и на ее основании вносятся необходимые изменения в стоимость. Другое дело, что это правило действует только на строительство и только более 100 млн рублей. Было бы разумно эту норму распространить на строительные закупки любой стоимости, в т. ч. включая капитальный ремонт.

Что касается проектирования, тут есть две большие проблемы.

Во-первых, низкое качество проектной документации.

Во-вторых, непрофессионализм заказчика. С одной стороны, понятно: покупатель не должен во всем досконально разбираться. Но во всем мире заказчик нанимает для разработки документации профессионалов. Именно профессиональная проектная команда не должна допустить, чтобы, например, при строительстве здания в Краснодаре применялся бетон для арктических работ, что значительно удорожает проект. Но на арктический бетон у нашего госзаказчика денег хватает, а на привлечение экспертов почему-то нет.