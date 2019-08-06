«Никогда не сдавайтесь, братцы»

Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. Наверное, такой главный совет можно вынести из книги Максима Батырева «45 татуировок личности. Правила моей жизни». Это уже третья книга автора, которая стала бестселлером. В ней он рассказывает, как формировал привычки, которые помогли стать успешным менеджером и предпринимателем. Приводим некоторые «татуировки».

«РАЗОГНАТЬ СЕБЯ С УТРА»

Автор считает, что все рассказы о совах и жаворонках - лишь отговорки для тех, кто не хочет работать. Сам Батырев, который получил прозвище Комбат, встает в шесть утра и работает до 8 - 9 вечера. При этом оставаться продуктивным весь день ему позволяют правильные утренние ритуалы.

«То, как ты начинаешь день, определяет личную продуктивность до вечера. Даже в гостиницах, в командировках и в отпуске я просыпаюсь и заправляю свою постель. Я знаю, что придет горничная и застелет ее заново, но я это делаю для себя. Пунктик в голове: Первое дело - Done! И таких дел должно быть сделано несколько! Я это называю - «разогнать себя», - пишет Максим Батырев (здесь и далее в кавычках цитаты из книги).

ПОСТАВИЛ ОДНУ ЦЕЛЬ? ЗАПЛАНИРУЙ СЛЕДУЮЩУЮ!

Ежедневные ритуалы помогают настроиться на нужную волну. Выполнил одно дело, значит, справишься и с остальными. Но для этого главное - видеть цель. Да, про это написано во всех бизнес-книгах, но у каждого автора свои рекомендации. В том числе и для тех случаев, когда цель достигнута.

«Я считаю, что человек, достигший чего-то, должен срочно опять чего-то захотеть и наметить новую Цель. Потому что все то время, пока он никуда не идет, будет выброшено коту под хвост. Когда ты двигаешься к точке В, у тебя уже должны быть намечены точки С, D и так далее, чтобы ты мог идти по своему Пути без перерыва. Иначе - капут. Кто закончил рождаться, начинает умирать».

При этом у любой цели должен быть план действий для ее достижения. Жесткий план с дедлайнами и ответственными людьми (если задачу можно делегировать).

«Без плана и дальнейших действий нужно забыть про свои мечты, карту желаний, посылы в космос, визуализацию и силу мысли. Хочешь быть успешным - планируй свой успех. Точка».

НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Максим Батырев предлагает всем мечтать и ставить амбициозные цели. Те, которые потребуют выйти из зоны комфорта и сформировать новые полезные привычки. В этом случае, по опыту автора, большинство людей сходят с намеченного пути. Потому что ищут оправдания, а не возможности.

«Если человек не добивается чего-то в жизни - это его личный выбор. Он жалеет себя, находит кучу причин и внешних обстоятельств, почему «это невозможно», либо грешит на свои внутренние проблемы и тараканов».

Поражения преследуют всех, но есть те, кого они выбивают из колеи, и те, кто не останавливается.

«В продажах ты все время проигрываешь. Если ты прошел этот путь, это неимоверно закаляет. Каждый раз после падения ты встаешь, стряхиваешь пыль со штанин, поправляешь галстук, расправляешь плечи и снова пробуешь. Татуировка «Не бывает побед без поражений» появилась у меня именно в ходе работы в продажах. Я искренне убежден, что умение регенерироваться обязательно для любого человека, который рассчитывает на успех в этой жизни. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь, братцы».

Фото: Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

НЕ БЫВАЕТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ - БЫВАЮТ УРОКИ

Автор учит философски относиться к денежным потерям. Они случаются в любом бизнесе. Главное - сделать выводы и больше не повторять тех же ошибок.

«Успокойся, зафиксируй убытки и сделай управленческий вывод. Сумма убытков всегда эквивалентна для тебя цене допущенной ошибки. Да, это был дорогой урок, но самое главное здесь - это ответ на вопрос: «Что я буду делать дальше, чтобы больше не происходило ничего подобного? Как я смогу обезопасить себя от подобных ошибок в будущем?» Это такое платное обучение. Каждый раз «попадая» на материальные и денежные уроки жизни, я благодарю Бога и говорю ему только одно: «Господи, спасибо, что Ты взял деньгами». Не бывает неприятностей и ошибок. Бывают только уроки».

РАСШИРЯЙ КРУГОЗОР

Как и многие другие авторы бизнес-литературы, Максим Батырев предлагает максимально расширять кругозор. Например, читать хотя бы по 10 - 30 минут в день. Смотреть обучающие видео. И путешествовать.

«Многие возможности лежат за рамками наших привычек и стереотипов. Именно из-за этого я обожаю путешествовать. Когда ты попадаешь в другую среду, в другую страну, с другими людьми, с другим укладом, с другими выражениями лиц, с другим языком, с другими социальными проблемами и с другими мечтами, ты сам начинаешь, пусть медленно и со скрипом, смотреть на привычные вещи по-другому. После каждого путешествия у меня открывается несколько новых инсайтов, которые меняют мою жизнь».

ВОЗНАГРАЖДАЙ СЕБЯ ЗА ДЕЛО

Многие топ-менеджеры и владельцы бизнесов - трудоголики. Они работают по 14 часов в сутки. И часто - без выходных и отпусков. Но это может плохо кончиться, предупреждает Максим Батырев. Он сам долгое время работал на износ. Пока не встретил психотерапевта, которая привела простую аналогию.

«У каждого человека есть определенный уровень энергии. Она заполняет наш внутренний бассейн. И есть две трубы. Из одной вода вытекает - это та энергия, которую мы отдаем. Из другой вода в бассейн втекает - это то, что мы берем от мира. Если диаметр трубы, из которой вода вытекает, гораздо больше, чем отверстие трубы, в которую она поступает, рано или поздно энергия закончится».

Другими словами, долго и упорно работать - это правильно. Но не стоит забывать вознаграждать себя за дело. Это может быть что угодно - от массажа до недельного отпуска. Главное, чтобы это приносило удовольствие и наполняло бассейн новой энергией».

P.S. Цитаты взяты из книги «45 татуировок личности. Правила моей жизни». Автор - Максим Батырев. Издательство «Манн, Иванов и Фербер».