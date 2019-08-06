2019-08-06T02:49:29+03:00
Экономика

Очень нужный показатель

Продолжаем знакомить вас с бизнес-терминами
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Продолжаем знакомить вас с бизнес-терминамиПродолжаем знакомить вас с бизнес-терминамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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КОНКРЕТНО

Слово ЕБИТДА кому-то может показаться некультурным. И даже ругательным. Но это не так. EBITDA (аббревиатура от английского определения Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Проще говоря - это чистая прибыль. Чище и не придумаешь! Другими словами - это экспресс-тест платежеспособности фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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