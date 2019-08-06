Очень нужный показатель

КОНКРЕТНО

Слово ЕБИТДА кому-то может показаться некультурным. И даже ругательным. Но это не так. EBITDA (аббревиатура от английского определения Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Проще говоря - это чистая прибыль. Чище и не придумаешь! Другими словами - это экспресс-тест платежеспособности фирмы.