Японцы предлагают людям вилять хвостами

Эволюция зачем-то лишила людей хвостов. Оставила какие-то жалкие рудиментарные отростки в виде копчиков. А зря. С полноценными хвостами нам жилось бы намного легче. Особенно в пожилом возрасте. В этом уверены японские ученые из Университета Кэйо (Keio University), которые исправили ошибку природы. Они создали искусственный — роботизированный гидравлический — хвост, который назвали Arque. Его надевают, закрепив чуть пониже спины — там, откуда, собственно, и должен бы торчать настоящий хвост. А надев, виляют.

Созданию хвоста предшествовало компьютерное моделирование.

Роботизированный хвост обладает неким подобием искусственного интеллекта. И виляет самостоятельно, анализируя положение тела и движения хозяина. Тем самым, отклоняясь в ту или иную сторону, хвост помогает безопасно маневрировать и поддерживать равновесие. Не дает упасть. В случае чего на хвост можно опереться, как на дополнительную конечность. Или за что-нибудь ухватиться. Так например поступают морские коньки, чьи хвосты и легли в основу конструкции Arque.

Человек стоит прямо - хвост висит.

Стоит чуть нагнуться - хвост поднимается.

Свои хвосты японцы продемонстрировали в действии — вертели ими на конференции SIGGRAPH 2019, посвященной компьютерной графике, компьютерным играм и методам экстренно помощи, которая прошла недавно в Лос Анджелесе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Женщина на козьих ножках

Ноги, которыми природа оснастила женщин, вполне устраивают нынешних мужчин. Даже слегка кривые. Им — мужчинам - никогда бы не пришло в голову как-то видоизменять женские конечности. А вот сами представительницы прекрасного пола время от времени об этом задумываются. И выступают с соответствующими инициативами. Для удобства, конечно же.

Изобретательница из Новой Зеландии Ким Грэхем (Kim Graham), к примеру, лично опробовала собственную новацию - Digitigrade leg. Она превратила свои конечности в козьи ножки, «обувшись» в специальное приспособление, придающее человеческим конечностям скотский вид...

Женщине на козьих ножках и хвост бы не помешал.

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