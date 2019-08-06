«Я думала, никогда не выйду»: Парализованная женщина почти неделю провела в запертой машине

Шесть страшных дней довелось пережить 45-летней жительнице Бельгии Мари-Корин Бастид (Marie-Corine Bastide), которая оказалась запертой в машине в глухом лесу.

Женщина выехала из города из Сен-Жорж, и в какой-то момент не справилась с управлением, автомобиль съехал в канаву в лесу. Из-за сильного удара Мари-Корин повредила позвоночник и не могла самостоятельно выбраться из машины. В первый день ее телефон разрывался от звонков родных и близких, но она не могла взять трубку из-за острой боли. Потом мобильник разрядился.

Несчастная лежала на осколках разбитого стекла, периодически теряла сознание от боли. Иногда, услышав людей неподалеку, пыталась звать на помощь. Безуспешно.

Так она провела несколько дней. Позже, уже в больнице, женщина в интервью RTBF рассказала, что все время старалась двигаться, превозмогая боль, как-то выбраться из машины.

Сначала в салоне была удушающая жара, и ей удалось открыть дверь правой ногой. Левая перестала ее слушаться. Потом пошел дождь, и сперва, по словам Мари-Корин, «это было приятно». Измученной голодом и жаждой женщине удалось набрать немного дождевой воды в пачку из-под жвачки и сделать несколько глотков. А еще сосала мокрую веточку, чтобы почувствовать влагу во рту и заглушить голод.

Две ночи она дрожала от холода в промокшем салоне, боялась уснуть.

«Самым сложным было лежать на осколках стекла. Я пыталась подняться, но чувствовала, будто моя спина разрывается. Я думала, что никогда не выйду оттуда», - говорит женщина

Чувство времени ее покинуло. Но в один прекрасный момент появилась незнакомка и спросила: «Ты Корин?»

В больничной палате Мари-Корин окружают родные и близкие

Оказалось, что все эти дни ее ищут всем миром, поиски организовал сын Бастид. А эта женщина заметила машину в лесу и подъехала к ней, обнаружив пропажу. Она вызвала «Скорую» и оставалась рядом, пока не приехали медики.

В больничной палате Мари-Корин окружают заботой родные и близкие. Она называет нашедшую ее незнакомку своим ангелом-хранителем и признается, что выжить ей помогала только мысль о детях: «Я хотела жить для своих детей».

А еще говорит, что когда сможет встать на ноги, поедет в Париж – давно мечтала.