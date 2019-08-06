В Череповце пьяный водитель съел права во время задержания

Задержание прошло в Череповце в ночь с 3 на 4 августа. Тогда во время патрулирования своего района сотрудники полиции заметили шатающуюся парочку. Мужчина и женщина шли вдоль обочины, сели в автомобиль «Мазда» и поехали в сторону улицы Монтклер. Полицейские проследовали на служебном автомобиле за иномаркой и на ближайшем перекрестке остановили машину.

- При общении с гражданином один из правоохранителей почувствовал запах алкоголя. Полицейский попросил водителя проследовать за ним в патрульный автомобиль. Во время проверки мужчина вырвал свои документы у полицейского и попытался их съесть, – сообщили в пресс-службе МВД по Вологодской области.

После того, как затея с поеданием прав провалилась, водитель попробовал просто засунуть документы себе в трусы, чтобы у сотрудников не было желания их достать. В итоге «трезвого» водителя отвезли на медицинское освидетельствование, где он, как и следовало ожидать, отказался его проходить. На мужчину составили протокол, а его автомобиль поехал ждать возвращения прав хозяину на штрафстоянку.