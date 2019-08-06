2019-08-06T12:40:50+03:00
Происшествия

В Череповце пьяный водитель съел права во время задержания

Поздний ужин пластиковыми документами попал на камеру, установленную в служебном автомобиле [видео]
Иван РУНЕВ
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Во время проверки документов мужчина вырвал свои права у полицейского и попытался их съесть.Во время проверки документов мужчина вырвал свои права у полицейского и попытался их съесть.
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Задержание прошло в Череповце в ночь с 3 на 4 августа. Тогда во время патрулирования своего района сотрудники полиции заметили шатающуюся парочку. Мужчина и женщина шли вдоль обочины, сели в автомобиль «Мазда» и поехали в сторону улицы Монтклер. Полицейские проследовали на служебном автомобиле за иномаркой и на ближайшем перекрестке остановили машину.

- При общении с гражданином один из правоохранителей почувствовал запах алкоголя. Полицейский попросил водителя проследовать за ним в патрульный автомобиль. Во время проверки мужчина вырвал свои документы у полицейского и попытался их съесть, – сообщили в пресс-службе МВД по Вологодской области.

После того, как затея с поеданием прав провалилась, водитель попробовал просто засунуть документы себе в трусы, чтобы у сотрудников не было желания их достать. В итоге «трезвого» водителя отвезли на медицинское освидетельствование, где он, как и следовало ожидать, отказался его проходить. На мужчину составили протокол, а его автомобиль поехал ждать возвращения прав хозяину на штрафстоянку.

Съел водительское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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