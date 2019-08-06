2019-08-06T13:34:55+03:00
В мире

Французский министр призвал сограждан вставлять в речь поменьше иностранных слов

Голосование «КП»: а вас тоже достали англицизмы в родном языке — или и так сойдёт?
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Во Франции подняли вопрос о чистоте языка.Во Франции подняли вопрос о чистоте языка.Фото: EAST NEWS
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«Французской культуры нет — есть только культура во Франции», — заявил в начале 2017 года будущий президент Пятой Республики Эммануэль Макрон.

Но теперь, похоже, на берегах Сены веют иные ветры — 4 августа министр культуры Франции Франк Ристер написал в твиттере:

«Статья 2 нашей конституции гласит: язык Республики — французский. Наша повседневная жизнь сильно изменится, если не следовать простому правилу: называть вещи французскими словами».

В предыдущем твитте тем же днём Ристер почти прямо указал, против кого же направлен его главный выпад: «Глобализация затрагивает и лингвистику, так что давайте переосмыслим место французского языка [в этих процессах]», — написал 45-летний политик.

Что ж, вектор такой глобализации в мире только один, англо-американский, с доминированием соответствующего языка — и на кого намекает французский Минкульт, понятно. Тем более, неделей ранее, 26 июля, президент США Дональд Трамп обрушился на Макрона в том же твиттере:

«Франция ввела налоги на цифровую продукцию наших великих американских компаний… Мы анонсируем серьёзный ответ на глупость Макрона в ближайшее время», — пригрозил магнат.

В общем, бывшие атлантические друзья обмениваются шпильками, но проблема инородных заимствований (из того же английского) налицо и для нас. В связи с чем предлагаем ответить на опрос «КП»:

ИСТОЧНИК KP.RU

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