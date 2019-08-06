Полторы тысячи почтовиков приняли участие в самой массовой ведомственной Спартакиаде

В пятницу и субботу на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове бушевали настоящие спортивные страсти. Хотя на поле и беговую дорожку вышли не профессиональные атлеты. А все потому, что в эти дни здесь проходили финальные состязания Всероссийского этапа Спартакиады Почты России, которые собрали полторы тысячи участников.

Победители региональных и макрорегиональных отборов выявляли лучших по нескольких десяткам дисциплин: от плавания до шахмат. Самые быстрые, ловкие и сильные, как и полагается на спортивных соревнованиях, получили медали. А еще дипломы и сувениры от «Комсомольской правды», которая выступила генеральным информационным партнером турнира.

- Я рад, что почтовая Спартакиада стала ежегодной, - делится впечатлениями генеральный директор Почты России Николай Подгузов. - Мы ведь не только современная, инновационная и клиентоориентированная компания, но и очень спортивная. Спорт формирует и укрепляет дух всего коллектива.

Сам Николай Подгузов успел поучаствовать в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и стритболу. Выступал он за команду Аппарата Управления предприятия. Но первое место досталось вовсе не начальникам. Лучше командой первенства стала Волга-2, где собрались представители нескольких поволжских регионов. Они стали лучшими в мини-футболе, эстафетном беге, беге на три километров и женщин и 400 метров у мужчин. Волжанам достался переходящий Кубок Почты России, его они получили от победителей прошлого года — команды Северного Кавказа.

Впрочем, как говорят сами участники соревнований, главным оказался не результат, хотя спортивный азарт, конечно, присутствовал. Намного важнее оказались яркие впечатления от поездки и самого турнира, а также новые знакомства с коллегами со всей страны.