Численность рабочей силы в России сократилась на 800 тыс человек

Тревожные данные опубликованы в только что вышедшем «Мониторинге экономической ситуации в России», его готовят эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

По их данным за первый квартал 2019 года численность рабочей силы в стране упала по сравнению с тем же периодом прошлого года на 800 тысяч человек. При том, что за прошлый год падение составило только 100 тысяч. Получается, что львиная доля потерь приходится на первые месяцы этого года!

Наша трудовая армия составляет сейчас 75 млн человек — это уровень 2005 года. Какой мор выкашивает ряды? Ведь ни войны, ни голода. Оказывается, объясняют ученые, всему виной обычное старение.«В принципе сокращение рабочей силы происходит еще с 2016 г., но сейчас процесс ускорился», отмечается в исследовании. При том, что достигнут предел экономической активности населения в основных трудовых возрастах. Главный резерв развития эксперты видят с выходе на рынок труда людей старшего возраста.

Еще одна причина сокращения — работники не отвечают современным требованиям. Опираясь на социологические исследования, авторы мониторинга пишут, что более половины респондентов оценили качество своего образования, как среднее или низкое. Что препятствует социальному развитию.

И третья причина - стагнация экономики. Новых рабочих мест попросту нет, людям некуда приложить свои силы. Исследователи отмечают «нулевые темпы роста» в обрабатывающей и добывающей промышленности. «Стагнируют розничная торговля, платные услуги населению, строительство, а в оптовой торговле продолжается спад», пишут авторы исследования. Но с другой стороны, если нет рабочих рук, то и вакансии создавать бессмысленно — они не будут заполнены.

Решением проблемы авторы видят более активное вовлечение в трудовую деятельность старшего поколения. Действительно, пенсионная реформа начала действовать только с 1 января этого года и за I квартал еще не успела насытить экономику старыми кадрами. Однако вряд ли и в дальнейшем стоит рассчитывать на пенсионеров как на палочку-выручалочку. Эксперты РАНХиГС сами же справедливо отмечают, что область приложения сил у пожилых работников достаточно ограничена.

И тем не менее, на будущее россияне смотрят с оптимизмом. На подъем по социальной лестнице в будущем рассчитывает большая доля населения, чем та, которая опасается падения, отмечают эксперты.