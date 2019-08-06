2019-08-06T14:48:25+03:00
Общество

"Нет у меня таких родственников": Соловьев назвал ложью переговоры о возможной работе на Коломойского

Украинский олигарх признался, что хотел переманить телеведущего на телеканал «1 + 1».
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Телеведущий Владимир Соловьев.Телеведущий Владимир Соловьев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный украинский олигарх Игорь Коломойский в недавнем интервью заявил, лет 7-8 назад вел переговоры с российским телеведущим Владимиром Соловьевым о переходе последнего на телеканал «1 +1».

- Соловьев должен был работать на «1+1». Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта, мы обсуждали финансовые вопросы, - рассказал Коломойский, уточнив, что переговоры велись не лично, а через двоюродного брата Владимира Соловьева, некоего Александра Шапиро.

Украинский олигарх Игорь Коломойский. Фото: YouTube

Украинский олигарх Игорь Коломойский.Фото: YouTube

Российский телеведущий, судя по всему, был немало удивлен этими словами.

- Не вел я ни с кем таких переговоров. В этом скандальном интервью Игоря Коломойского упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников, - прокомментировал Владимир Соловьев журналистам слова Коломойского. И добавил. - В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале «Россия 1», вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период.

Похоже, что хитрого олигарха в то время какие-то лже-родственники Владимира Соловьева попросту «развели» в расчете на дивиденды. Прямо-таки «дети лейтенанта Шмидта» какие-то. В новом варианте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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