В Японии появились рестораны для интровертов

В Японии набирают популярность рестораны для истинных социофобов и интровертов. Ichiran Ramen – это целая сеть заведений по всей стране Восходящего солнца. Парочка заведений уже появились и в США, в Нью-Йорке. Концепцию Ichiran уже переняли и в канадском Монреале.

Главная особенность этого ресторана — по максимум избежать взаимодействия между людьми — персоналом и другими посетителями.

В Японии такие необычные заведения работают следующим образом. Посетитель приходит в ресторан, выбирает понравившееся блюдо в специальном автомате, который обрабатывает заказ и отправляет его на кухню. Человек садится за стол, который отгорожен справа и слева деревянными створками, чтобы сосед лишний раз не подглядывал в чужую тарелку.

Когда заказ готов, то перед клиентом слегка приподнимается бамбуковая занавесочка спереди и официант, молча, ставит перед клиентом его блюдо. При этом официанта целиком не видно — только его руки.

Те, кто пришел в ресторан с компанией, могут свернуть перегородки и общаться с друзьями, сидя вдоль длинного стола. При этом повара не знают, кого обслуживают — компанию или одинокого посетителя.

Каждый стол оборудован кнопкой вызова персонала и собственным краном с питьевой водой, чтобы и здесь не заставить посетителя лишний раз общаться с официантом.

- Меня радует, когда меня никто не спрашивает, понравилась мне еда или нет, - пишут посетители ресторана для интровертов.

- Мы впервые оказались в таком ресторане в Токио. Сначала было непривычно, но мы быстро приспособились.

В Нью-Йорке система слегка отличается от японской. Посетитель пишет на листе бумаги, что бы хотел попробовать, отдает его сотрудникам заведения и за столиком ждет, когда его заказ будет готов.

Идея такого необычного ресторана пришла в голову японцу Манабу Йошитоми, когда тот учился еще в средней школе. Однажды в столовой он заметил двух девочек, которые очень быстро съели свой завтрак и мгновенно сбежали, когда на перекус подтянулись остальные школьники. Позднее девочки признались, что не любят есть, когда вокруг их много людей. Их словам настолько поразили Йошитоми, что он решил открыть ресторан, где общение с обслуживающим персоналом будет сведено к нулю.

Фирменное блюдо в этом заведении — классический японский суп с лапшой и различными добавками — рамэн. Как говорит сам Йошитоми, ничто не должно отвлекать человека от наслаждения рамэном.