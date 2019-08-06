2019-08-06T14:45:44+03:00
Экономика

Экономист о докладе МВФ: Сейчас влияние санкций на экономику России минимальное

Международные эксперты оценили влияние санкций и падения цен на нефть на нашу экономику
Влад СМЕРТИН
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ФОТО Максим Григорьев/ТАССФОТО Максим Григорьев/ТАСС
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Сколько всего было сказано о санкциях Запада за последние пять лет — не сосчитать. Эксперты Международного валютного фонда взялись выяснить, какой эффект эти самые ограничения на нашу страну оказали.

Оказалось, что не так страшен черт — всего 0,2 процента от ВВП России. Правда, это не разовый эффект. Если верить специалистам МВФ, наша экономика с 2014 каждый год теряет по 0,2 ВВП.

- Нужно понимать, что эффект от введенных санкций был наиболее сильным в 2014 и 2015 годах — тогда, я бы сказал, речь шла о 0,4-0,5 процента от ВВП, - прокомментировал «Комсомольской правде» экономист Олег Вьюгин. - Но потом он стал ослабевать. То есть сейчас влияние санкций на экономику России минимальное. Мы к ним приспособились, хоть и с потерями.

Для сравнения, падение цен на нефть дает в разы больший эффект — 0,65 процентных пункта каждый год. Но тут ни для кого не секрет, что на нефтяной игле мы сидим плотно.

По данным МВФ, столько же, сколько санкции, от ВВП страны откусывает ее собственная денежно-кредитная политика. Правда, и тут видны «уши» Запада.

- Под влиянием введенных запретов и ограничений и часто в ожидании новых санкций правительство стало проводить очень консервативную политику. Деньги, которые приходят от нефти не используются на развитие экономики, а откладываются. У нас действует бюджетное правило, по которому Минфин направляет в Фонд национального благосостояния доходы от нефти, когда ее цена превышает определенный уровень. Сейчас этот уровень 40 долларов за баррель при рыночной цене больше 60, - объясняет Олег Вьюгин. - Здесь мы можем говорить о косвенном влиянии санкций. И отказаться от такой консервативной политики нельзя, потому что мы не знаем, что будет в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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