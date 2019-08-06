Чиновники просят увеличить им суточные

С идеей повысить суточные выступил Профсоюз работников госучреждений. Оказывается, сейчас государевы люди вынуждены довольствоваться сотней рублей в сутки. Такая сумма значится в постановлении правительства еще 2002 года. Этот же документ предписывает возмещать чиновникам расходы на оплату гостиниц — но не больше 550 рублей в сутки. Хотя бы проезд оплачивают полностью, но летать предписано только в эконом-классе.

Правда, в реальности бюрократы знают, как обойти систему. В том же постановлении указано, как можно обойти требование о скромном жилище. Приличную гостиницу оплатит государство, если ведомство, в котором трудится чиновник, даст ему разрешение превысить лимит, и у него в бюджете будут сэкономленные деньги. Так что начальника департамента в хостеле вы вряд ли застанете.

Профсоюз работников госучреждений не предлагает, на сколько именно нужно поднять суточные. Но уже звучат конкретные цифры.

- Я бы предложил увеличить суточные в десять раз, - заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов. - Можно высчитать определенную норму. Взять средний чек в кафе или ресторане в том или ином регионе. Человек же не может, приехав в командировку, колесить по городу в поисках самой дешевой столовой.

Идея профсоюза будет рассматриваться Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

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