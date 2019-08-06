2019-08-06T15:28:48+03:00
Экономика

Чиновники просят увеличить им суточные

Сейчас госслужащие в командировках получают сто рублей в день
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Профсоюз работников госучреждений не предлагает, на сколько именно нужно поднять суточные.Профсоюз работников госучреждений не предлагает, на сколько именно нужно поднять суточные.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

С идеей повысить суточные выступил Профсоюз работников госучреждений. Оказывается, сейчас государевы люди вынуждены довольствоваться сотней рублей в сутки. Такая сумма значится в постановлении правительства еще 2002 года. Этот же документ предписывает возмещать чиновникам расходы на оплату гостиниц — но не больше 550 рублей в сутки. Хотя бы проезд оплачивают полностью, но летать предписано только в эконом-классе.

Правда, в реальности бюрократы знают, как обойти систему. В том же постановлении указано, как можно обойти требование о скромном жилище. Приличную гостиницу оплатит государство, если ведомство, в котором трудится чиновник, даст ему разрешение превысить лимит, и у него в бюджете будут сэкономленные деньги. Так что начальника департамента в хостеле вы вряд ли застанете.

Профсоюз работников госучреждений не предлагает, на сколько именно нужно поднять суточные. Но уже звучат конкретные цифры.

- Я бы предложил увеличить суточные в десять раз, - заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов. - Можно высчитать определенную норму. Взять средний чек в кафе или ресторане в том или ином регионе. Человек же не может, приехав в командировку, колесить по городу в поисках самой дешевой столовой.

Идея профсоюза будет рассматриваться Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российским чиновницам разрешат носить черные чулки и красить ногти красным

«Комсомолка» изучила первое в России пособие по тому, как правильно одеваться госслужащим (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Аренда виртуального сервера. С чего начать?
Мир интернет-технологий значительно преобразился - теперь за пару кликов можно взять в аренду виртуальный сервер и безопасно хранить свои данные. Почему аренда выгодней и как выбрать подходящий сервер - в материале «КП»
Новости 24
Трамп заявил, что Штаты занимают "очень прочную позицию" в финансовом отношении
В Индии автобус с детьми сорвался в ущелье
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат от партии Зеленского предложил построить стену на границе с Донбассом
Экс-министра финансов Подмосковья оставили под арестом еще на полгода
В Бразилии пациент аккомпанировал хирургу во время собственной операции
Консульство РФ подтвердило задержание 10 россиян в Польше
Российские ученые хотят создать космическую заправку на орбите
Эксперт прокомментировал ужесточение наказания за непропуск "скорой"
Министры нефти и иностранных дел Индии посетят Москву в конце августа
Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда
Не менее 57 человек скончались в Японии из-за жары
Госдеп Украины подтвердил открытие дела из-за отдыха Порошенко на Мальдивах
В ходе протестов в Гонконге задержали 148 человек
«Форсаж» перегнал «Короля Льва» по кассовым сборам
Опровергнут миф о запрете Винни-Пуха в Китае
В Тихом океане нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны
Авиация Минобороны потушила назначенные ей пожары в Красноярском крае
Аргентинский кандидат на пост главы МАГАТЭ посетит Россию
Свыше половины россиян опасаются ядерной войны