«Росатом» собрал рыбаков в клевом месте

Утром 1 августа экипажи на десяти быстроходных катерах, ведомых российскими шкиперами, вышли в акваторию Копорской губы Финского залива. Как и полагается, первый день турнира был тренировочным: рыболовы вели активную разведку клевых мест.

Кроме россиян, в турнире участвовали гости из Бангладеш, Венгрии, Египта, Индии и Турции. Это страны, с которыми «Росатом» сотрудничает в строительстве и эксплуатации АЭС или договаривается о совместном развитии национальной ядерной энергетики.

НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ...

Одни экипажи направились к дальним границам зоны соревнований - на большую воду и глубину, другие прочесывали мелководные банки вблизи берега, третьи пытали счастья на траверзе Ленинградской АЭС.

К вечеру лодки одна за другой возвращались к главному пирсу города энергетиков Сосновый Бор, и по лицам рыболовов было понятно, что хвалиться нечем. Как иронично выразился один из них, «закатали мы губу в этой Копорской губе!». Тренировочный день принес 5 окуней на всех участников! На клев повлиял отлив.

-Здесь очень комфортные условия для рыбалки, не то, что в Средиземном море. Вот только рыбы не так много, как у нас. Здесь я впервые увидел полосатого окуня - до этого ничего не знал об этом виде, - поделился впечатлениями самый возрастной участник турнира Абдель Малек Тамауи. 75-летний египтянин возглавляет в родном городе Марса Матрух сообщество рыбаков, и неудивительно, что приглашение порыбачить в России он принял с энтузиазмом.

На ловлю хищника вышли 10 экипажейФото: Михаил ГОНЧАРОВ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В нескольких десятках километров от его дома «Росатом» планирует в скором времени начать строительство АЭС Эль-Дабаа, которая будет оснащена энергоблоками с российскими реакторами поколения 3+ ВВЭР-1200. «Рос-атом» поможет эксплуатировать и обслуживать станцию, будет поставлять на нее топливо, займется подготовкой египетских атомщиков.

Такие же энергоблоки будут действовать на ЛАЭС-2. Один из них уже выдает электроэнергию, заместив выведенный из эксплуатации 1-й энергоблок ЛАЭС-1. Сейчас на площадке новой станции строят очередной блок. В следующем году его введут в эксплуатацию, синхронизировав запуск с отключением второго блока старой станции.

По сравнению с традиционными АЭС строящаяся в Сосновом Бору станция имеет много отличий. Ее гарантированный срок эксплуатации - 60 лет. Не исключено, что после достижения этого возраста станцию не отправят на пенсию: как показывает практика, многие энергоблоки способны работать, без ущерба безопасности, дольше отведенного проектировщиками срока.

ЛАЭС-2 оснащена не 3, а уже 4 каналами систем безопасности. Четыре резервных дизель-генератора с лихвой обеспечат потребности станции даже в случае полного обесточивания оборудования . Например, весь Сосновый Бор потребляет 15 мегаватт электроэнергии, а станционные дизели могут выдать в полтора раза больше.

Станцию проектировали в соответствии с глобальной концепцией максимальной автоматизации. Поэтому по сравнению с серийными «тысячниками» на первом действующем блоке, оснащенном реактором ВВЭР-1200, примерно в 2,5 - 3 раза больше дополнительного оборудования.

- Если раньше оператор брал бланк, в котором записаны пошаговые операции, и действовал в соответствии с ними, то сейчас он нажимает, например, кнопку «пуск», а программа сама отслеживает работу оборудования. Так как блок пилотный, то на нем проводилось максимальное количество динамических испытаний. Мы гордимся тем, что это пока единственный энергоблок, на котором автоматика отработала в полном соответствии с заложенными алгоритмами, без срабатывания аварийной защиты, как это обычно бывает при пуско-наладке. По-русски говоря, энергоблок просто вылизан с точки зрения автоматизации, - рассказал начальник службы технологического управления ЛАЭС-2 Павел Логинов.

Главный судья Владимир Иноземцев дает старт турниру.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ТРЕНИРОВКА И СНОРОВКА ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТ

Несмотря на плачевный результат первого дня, спиннингисты провели часы на воде не зря и нашли-таки подход к капризному балтийскому хищнику. А заветным ключиком стал отводной поводок - монтаж снасти, который для многих участников оказался в диковинку.

-В большинстве своем участники - непрофессионалы. Насколько я знаю, некоторые вообще в первый раз взяли спиннинг в руки. Тем более все мы здесь - в первый раз. Место очень зависимо от ветровой нагрузки. Если дует в берег - рыба подходит, ветер от берега - рыба отходит, - поделился наблюдениями главный судья турнира Владимир Иноземцев. По его скромному замечанию, в плане рыбалки он видел места и получше. И это было не оправдание провального результата первого дня, а сухая констатация факта. Человеку, который руководит крупнейшим в Европе турниром Pro Anglers League и тренирует сборную России по ловле спиннингом, незачем приукрашивать действительность и возвеличивать старания рыболовов.

Все, кто остался на берегу, с нетерпением ждали завершения первого тура и делали прогнозы: вернутся рыболовы с уловом или с пустыми крючками? Через 4 часа после старта к пирсу причалила первая лодка. Шкипер не спеша вытащил из заполненного водой трюма прозрачный пластиковый мешок. Все вздохнули с облегчением: здесь рыба есть!

-Я сам из Петербурга, но в этом месте впервые. Поэтому пришлось поездить, чтобы найти перспективные точки. Нашли. Мне кажется, окунь брал активнее в районе сбросного канала станции. Возможно, там вода теплее, - рассказал шкипер одного из египетских экипажей Михаил Федоров.

Главное в рыбалке - хорошее настроение.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ЭКОЛОГИЯ ПРИОРИТЕТЕ

Впрочем, как рассказала начальник отдела охраны окружающей среды ЛАЭС Александра Ткачева, станция забирает морскую воду для охлаждения и минут через 15 сбрасывает обратно. При этом температура возвращенной воды не превышает более чем на 3 градуса среднюю (за последние 10 лет) температуру воды в заливе.

В день соревнований она составляла 14 градусов. В створе сбросных ворот станции было около 16 - 17. По словам Александры Ткачевой, температура в районе станции практически такая же, как и в других местах Финского залива, и вряд ли можно говорить о влиянии повышенной температуры на поведение рыбы. И, чтобы не пробуждать эмоции бескомпромиссных защитников окружающей среды, надо отметить, что вода с АЭС возвращается в залив в том же качестве, какое было до закачки. А о ее радиоактивности говорить вообще глупо.

Кстати, взвешивание уловов сопровождалось и дозиметрическими измерениями. Вся пойманная у станции и на дальних рубежах рыба продемонстрировала одинаковый результат: 0,09 микрозиверта. Это естественный фон как для территории станции, так и других районов Ленинградской области. Любопытно, что накануне турнира тем же дозиметром прошлись по набережной Петербурга. Гранит выдал 40 микрозивертов, хотя до бразильских пляжей ему еще далеко.

Экипажи, которые к станции не подходили, тоже вернулись не с пустыми руками, хотя и с более скромными уловами, чем у египтян. Единственным экипажем, который в первом туре показал близкий к ним результат, оказался российский, состоящий из сотрудников ЛАЭС-1 Евгения Черетова и Дмитрия Ершова.

А ведь они могли бы схлопотать баранку. Дело в том, что у Евгения Черетова в первый день турнира произошло приятное и важное событие.

-В 11.30 жена родила сына. Я с ней побыл немного в больнице и, чтобы не подводить команду, сразу поехал сюда. Рыбачу не очень часто, и в основном поплавочной удочкой. Спиннингом - почти никогда. Можно сказать, сегодня удачный день, хотя и пришлось для этого почти час искать хорошую точку, с которой почти всю рыбу и взяли, - рассказал ведущий инженер химического цеха ЛАЭС-1 Евгений Черетов.

Шкипер Михаил Федоров (на фото) привел египетскую команду к победе.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ЧЕМПИОНЫ

Вечером, под уху из улова, по итогам двух туров определили победителя. Египетский экипаж со шкипером Михаилом Федоровым удержал первое место. Второе место завоевали венгры, несмотря на то что один из них, Ференц Керн, стал самым результативным спиннингистом, поймавшим 24 окуня. Ну а бронзовыми призерами турнира стали россияне.