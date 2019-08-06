2019-08-06T17:22:15+03:00
Спорт

«Спартак» дорого заменил Глушакова

Номер Дениса теперь будет носить перспективный голландец.
Георгий ШАКОВ
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Молодой полузащитник должен стать новым лидером «Спартака» в атакеМолодой полузащитник должен стать новым лидером «Спартака» в атакеФото: Twitter.com
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«Спартак» официально объявил о покупке полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля. «Красно-белые» обновили свой трансферный рекорд, выложив за игрока около 18 миллионов евро. Гус Тиль будет выступать под восьмым номером. Последним с «восьмёркой» на спине играл Денис Глушаков, покинувший клуб под аккомпанемент грандиозного скандала.

Молодой полузащитник должен стать новым лидером «Спартака» в атаке. 21-летний футболист провёл два сезона в Нидерландах на высоком уровне. Суммарно за два года Тиль забил 21 гол.

«Спартак» продолжает процесс обновления своей команды. Ранее москвичи объявили о трансферах чемпиона мира Андреса Шюррле и сына Хенрика Ларссона Джордана. Ранее были подписаны два российских атакующих футболиста Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

Практически все игроки, завоевавшие титул чемпионов России в 2016 году, команду покинули. Летом «Спартак» поочередно расстался с Фернандо, Луисом Адриано, Сальваторе Боккетти, Софьяном Ханни, Зе Луишем, Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.

«Спартак» 8 августа начнёт свой путь в Лиге Европы матчем против швейцарского «Туна», но Тиль в ближайшей встрече помочь своим новым партнёрам не сможет, так как ранее уже сыграл в квалификации еврокубка за голландский клуб.

Пять самых дорогих трансферов в истории «Спартака»

1. Гус Тиль (АЗ, Нидерланды) 18 млн.

2. Фернандо («Сампдория», Италия) 12,5 млн

3. Эйден Макгиди («Селтик», Шотландия) 12,5 млн

4. Куинси ПромесТвенте», Нидерланды) 11 млн

5. Эммануэль Эменике («Фенербахче», Турция) 10 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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