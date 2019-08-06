2019-08-06T19:17:01+03:00
Общество

Отца и мать малыша, отданного «напрокат» на акции протеста, хотят лишить родительских прав

Такое заявление прокуратура Москвы направила в суд
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments13
Эта семейная чета пришла на несанкционированную акцию протеста 27-го июля вместе со своим годовалым ребенком, а в конце ее передала ребенка своему знакомомуЭта семейная чета пришла на несанкционированную акцию протеста 27-го июля вместе со своим годовалым ребенком, а в конце ее передала ребенка своему знакомому
Изменить размер текста:

Прокуратура Москвы подала в Петровский районный суд столицы исковое заявление с требованием лишить родительских прав москвичей Дмитрия и Ольгу Проказовых. Эта семейная чета пришла на несанкционированную акцию протеста 27-го июля вместе со своим годовалым ребенком, а в конце ее передала ребенка своему знакомому, которого опознали как координатора протестующих Сергея Фомина, чтобы он мог беспрепятственно, используя малыша, пройти через оцепление «Росгвардии». Сам Фомин в настоящее время скрывается от следствия.

Как заявила пресс-секретарь суда Елена Месенко, суд зарегистрировал исковое заявление, но пока не принял иск к рассмотрению. У него есть пять суток, в соответствии с законодательством, чтобы либо принять иск, либо отклонить его, отказав прокуратуре в ее ходатайстве.

- Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына, - говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом, еще и отмечают, что Дмитрий Проказов зарегистрирован в Москве временно, а потому не имеет права голосовать на предстоящих выборах. Хотя какое отношение это имеет к тому, что Проказов не оставил жену и ребенка, сходив вместе с ними на протестную акцию, не разъясняется.

Безусловно, папа и мама поступили крайне безответственно, причем, дважды. Сначала - придя с таким малышом на несогласованную акцию протеста, где могло случиться всякое. Затем – отдав ребенка в чужие руки, да еще с такой целью. Но лишение родительских прав по факту всего лишь одного случая ненадлежащего поведения родителей и их обращения с ребенком, наверное, все же слишком суровая и не самая оправданная мера. Если во всем остальном родители обращаются с ребенком хорошо, следят за ним, ухаживают и обихаживают так, что все его потребности удовлетворяются, то можно было бы ограничиться профилактической беседой, предупреждением, штрафом, поставить на учет, в конце концов, но не доводить дело до крайностей.

Тем более, что, зная, как наши самые разные органы могут впадать в административный раж, игнорируя здравый смысл, можно ожидать, что такой прецедент может иметь далеко идущие последствия. Особенно, в регионах. Кровожадности тут не место. Но было бы просто здорово, чтобы прокуратура и суд руководствовались в этом деле не желанием наказать протестующих, а интересами ребенка. Да нет, это не здорово. Это просто необходимо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Кузнецова: Дети не должны страдать из-за поступков родителей!

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка прокомментировала ситуацию с «младенцем на митинге» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В МВД сообщили о снижении показателей аварийности на дорогах
Звезда сериала "Кухня" напал с ножом на мужчину в метро
Стали известны обстоятельства гибели в ДТП ветерана «Нормандии-Неман»
В Дании загорелся самолет с командой певицы Pink
В Telegram начали продавать данные клиентов из топ-20 банков
Зеленский призвал Макрона, Путина и Меркель провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате"
Черчесов высказался о совмещении работы в сборной и клубе
Болтон заявил, что США введут санкции против иностранных граждан, которые поддерживают Мадуро
Сестра Эмина Агаларова попала в ДТП на своем «Бентли»
В суд Москвы поступило заявление прокуратуры о лишении прав родителей, которые пришли с сыном на акцию протеста
В Чувашию поступили 8 передвижных медицинских комплексов для сельских районов
Для пятой части россиян дресс-код может быть причиной отказа от работы
Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
В Киеве назвали способ компенсировать дефицит российского топлива
Находящиеся в украинской тюрьме россияне жалуются на здоровье
Жители Датских островов шокировали мировую общественности жестоким обрядом забития дельфинов
В Росстате заявили об ускорении инфляции в июле до 0,2%
Патрушев озвучил главную цель выхода Штатов из ДРСМД