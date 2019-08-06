Отца и мать малыша, отданного «напрокат» на акции протеста, хотят лишить родительских прав

Прокуратура Москвы подала в Петровский районный суд столицы исковое заявление с требованием лишить родительских прав москвичей Дмитрия и Ольгу Проказовых. Эта семейная чета пришла на несанкционированную акцию протеста 27-го июля вместе со своим годовалым ребенком, а в конце ее передала ребенка своему знакомому, которого опознали как координатора протестующих Сергея Фомина, чтобы он мог беспрепятственно, используя малыша, пройти через оцепление «Росгвардии». Сам Фомин в настоящее время скрывается от следствия.

Как заявила пресс-секретарь суда Елена Месенко, суд зарегистрировал исковое заявление, но пока не принял иск к рассмотрению. У него есть пять суток, в соответствии с законодательством, чтобы либо принять иск, либо отклонить его, отказав прокуратуре в ее ходатайстве.

- Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына, - говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом, еще и отмечают, что Дмитрий Проказов зарегистрирован в Москве временно, а потому не имеет права голосовать на предстоящих выборах. Хотя какое отношение это имеет к тому, что Проказов не оставил жену и ребенка, сходив вместе с ними на протестную акцию, не разъясняется.

Безусловно, папа и мама поступили крайне безответственно, причем, дважды. Сначала - придя с таким малышом на несогласованную акцию протеста, где могло случиться всякое. Затем – отдав ребенка в чужие руки, да еще с такой целью. Но лишение родительских прав по факту всего лишь одного случая ненадлежащего поведения родителей и их обращения с ребенком, наверное, все же слишком суровая и не самая оправданная мера. Если во всем остальном родители обращаются с ребенком хорошо, следят за ним, ухаживают и обихаживают так, что все его потребности удовлетворяются, то можно было бы ограничиться профилактической беседой, предупреждением, штрафом, поставить на учет, в конце концов, но не доводить дело до крайностей.

Тем более, что, зная, как наши самые разные органы могут впадать в административный раж, игнорируя здравый смысл, можно ожидать, что такой прецедент может иметь далеко идущие последствия. Особенно, в регионах. Кровожадности тут не место. Но было бы просто здорово, чтобы прокуратура и суд руководствовались в этом деле не желанием наказать протестующих, а интересами ребенка. Да нет, это не здорово. Это просто необходимо.

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