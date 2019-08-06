2019-08-06T19:17:01+03:00
Общество

Анна Кузнецова: Дети не должны страдать из-за поступков родителей!

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка прокомментировала ситуацию с «младенцем на митинге»
Игорь ЯКУНИН
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КузнецоваУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КузнецоваФото: Иван МАКЕЕВ
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о том, что думает о «младенце на митинге». Напомним, прокуратура Москвы настаивает на лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых. Эта пара пришла на несанкционированную акцию протеста 27-го июля вместе со своим годовалым ребенком. Более того, они отдали малыша координатору протестующих Сергею Фомину, чтобы тот смог пройти через оцепление Росгвардии.

- Прокуратура настаивает на лишении родительских прав семейной пары, которая на несанкционированном митинге в Москве отдала младенца «для прикрытия» своему знакомому.

- Лишение родительских прав — это крайняя мера, применяемая в случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение ребенку. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства.

И еще - несомненно, привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве щита — недопустимо. Очевидно, что в ходе подобных акций под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка. Среди участников могут оказаться и провокаторы, поведение которых непредсказуемо и может быть опасно.

- Но можно ли считать нормальными родителей, которые вот так отдают свое дитя пусть даже знакомому, а тот им прикрывается как щитом, чтобы убежать?

- В данном случае лица, в том числе и родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка, а она превыше всего! Самое главное, чтобы из-за поступков взрослых не страдали дети. Все действия должны совершаться только в интересах ребенка.

- Кто должен сказать последнее слово в этой истории?

- Уверена, что компетентные органы обязательно разберутся в произошедшем и тогда можно будет делать выводы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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