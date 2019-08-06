2019-08-06T20:24:03+03:00
Происшествия

Двое мужчин в московском ТЦ жестоко избили курьера

Очевидцы сняли случившееся на видео [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас парочку с видео ищет полицияСейчас парочку с видео ищет полиция
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Двоих крепких мужчин, которые засветились на видео, сделанном в ТЦ "Калейдоскоп" сейчас ищет полиция. Бритоголовые амбалы на глазах перепуганных посетителей торгового центра жестоко избили сотрудника курьерской службы по доставке еду. Беднягу били по голове и ногам, а потом и вовсе попытались сбросить с четвёртого этажа. Никто из очевидцев так и не решился заступиться за мужчину. Но охрану ТЦ все-таки вызвали.

Амбалы скинули с высоты самокат курьера Фото: предоставлено очевидцем

Амбалы скинули с высоты самокат курьераФото: предоставлено очевидцем

-Только после появления Росгвардии они успокоились. Но их не задержали. Ушли, как ни в чем не бывало, - рассказал в своей социальной сети Валентин Крылов, очевидец.

Со слов посетителей ТЦ, конфликт произошёл в тот момент когда курьер случайно задел рюкзаком одного из мужчин.

У курьера разбит телефон Фото: предоставлено очевидцем

У курьера разбит телефонФото: предоставлено очевидцем

- Он тысячу раз извинился, но им было безразлично, - пояснил Валентин Крылов.

Сейчас парочку с видео ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

Двое неизвестных избили сотрудника Деливери в ТЦ «Калейдоскоп» в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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