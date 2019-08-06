«Если я выздоровею, приеду в Санкт-Петербург»: последние откровения 62-летней Аллы Вербер

Светская львица, fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась во время отпуска в Италии. Как рассказывают источники, близкие к семье погибшей, Алла боролась с продолжительной болезнью. Ксения Собчак сообщила в соцсетях, что топ-менеджера ЦУМа госпитализировали в одну из итальянских больниц вчера вечером — диагноз «сепсис», За жизнь Вербер прилетели бороться израильские врачи. 6 августа Аллы Вербер не стало. Ей был 61 год. «Комсомольская правда» делится последними откровениями главной женщины российской модной индустрии.

Алла Вербер активно вела страницу в Instagram. Женщина рассказывала подписчикам о курортах, встречах с первыми лицами и светских мероприятиях. А еще она успевала пооткровенничать с поклонниками и делилась историями из своей жизни.

В мае этого года Алла была в Риме. Там она вспоминала своего отца, который 30 лет назад умер от рака крови.

verberalla Доброе утро! Вот и начался мой отпуск

- В то время в Риме я постоянно ругалась с папой [во время эмиграции, - прим. ред.]. Я не понимала, зачем он все это натворил, разрушил все, что мы оставили в Ленинграде - семью, привычную жизнь, достаток, и заставил меня окунуться в совсем новую, страшную, совершенно неизведанную жизнь. Как я злилась на папу, и как я благодарна ему сегодня за это. Уезжая из Рима через год, я предчувствовала, что папа скоро уйдёт. Папа хотел, чтобы его прах был развеян над Римом, но он похоронен в Канаде, в Монреале. Один, в чужом городе, куда я совсем не прилетаю к нему на могилу, но, прилетая в Рим, я чувствую, что папа со мной здесь, как нигде - в каждой улице, в каждом доме. Спасибо папе за те римские каникулы и за те воспоминания, которые меня окружают в этом городе! - вспоминала Алла Вербер.

Рассказывала Вербер и о жизни в Советском Союзе. Алла ностальгировала по временам, когда еще не было мобильных телефонов и размышляла, а что бы стало с миром сейчас.

verberalla Желаю всем удачи!

- Мы жили в отдельной квартире, с отдельным, собственным телефоном. Конечно, занимать на долгое время телефон, мне почему-то не разрешали. Бабушка всегда кричала: "Положи телефон!". Такое впечатление, что в моей семье все время ждали каких-то телефонных звонков. Я занимала телефон больше времени, чем остальные. Даже придумала вариант с длинным шнуром, который дотягивался из одной комнаты в другую, что позволяло мне говорить по телефону, сидя у себя в комнате. С этой трубкой я практически не расставалась. Невозможно было себе представить, что когда-нибудь появятся мобильные телефоны и что мы будем разговаривать по телефону находясь где угодно. Первый мобильный телефон появился у меня в начале 90-х. Он был очень большой, тяжелый и стоил довольно дорого. Я гордилась, что у меня появилась такая игрушка. С тех пор, мобильный телефон стал частью моей жизни, предметом, без которого я не могу обойтись ни дня. Когда моя дочка была маленькая, одно время она увлекалась фотографией и подарила мне фотоальбом со сделанными фотографиями. Он назывался "Мама с телефоном". Сейчас я думаю, а что бы стало с миром, если бы мы вернулись в то, советское время? - общалась с подписчиками fashion-директор ЦУМа.

Последние посты-откровения Аллы Вербер были полны жизнерадостности. Алла так и признавалась: он полюбила жизнь.

- Знаете, что поняла в этом году? Я полюбила жизнь! Не знаю, что произошло, но так захотелось быть счастливой! Надеть высокий, 9,5 сантиметровый каблук, который я не носила уже больше 10 лет. Сейчас я хожу на нем свободно, непринужденно, с особой легкостью. Любите себя, любите жизнь! - призывала женщина. Подписчики поддерживали ее и отмечали: как же она похорошела за последние месяца.

verberalla Доброе утро!

Между тем, Алла Вербер в 50 лет узнала, что у нее рак крови третьей стадии. О своих переживаниях в тяжелое время Алла рассказывала подписчикам:

- Я родилась и выросла в Ленинграде. Исаакиевский собор - одна из главных достопримечательностей города, с ним у меня связано много воспоминаний. До 12 лет я с мамой и бабушкой после школы часто ходили в Исаакиевский собор. Когда я поступила в училище медицинское на Литейном проспекте, то я стала проходить собор каждый день. Я всегда останавливалась, поднимала голову и с восхищением на него смотрела. Сердце трепетало, несмотря на то, что я не была в других странах и мне не с чем было сравнить. Спустя много лет, когда я болела, мне было тяжело сделать даже 5 шагов. Я почему-то лежала и думала, что если я выздоровею, то приеду в Санкт-Петербург и попробую подняться по лестнице Исаакиевского собора хотя бы на половину. Я преодолела болезнь и два года назад, приехав в Санкт-Петербург, я преодолела все 264 ступеньки вверх и вниз.

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