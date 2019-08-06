2019-08-06T23:05:08+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова выложила видео катаний на катке в 4 часа ночи

Спортсменка все еще находится в Японии после очередного шоу-тура
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова в 3 часа ночи катается в Японии.Алина Загитова в 3 часа ночи катается в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Алина Загитова продолжает свой очередной визит в Японию. Шоу The Ice, в котором Загитова принимала участие второй год подряд, подошло к концу. А вот сама Алина, по всей видимости, решила немного задержаться в этой стране.

В своем личном Инстаграме Алина показала небольшой фрагмент своей подготовки к сезону. Загитова на катке в Японии катается в половине четвертого ночи! На часах, которые видны в кадре на катке, показывают 3:32. Спортсменка тренируется, видимо, уже в московском часовом поясе - с Японией разница составлет 6 часов. А потом выложила еще один кадр - на часах уже 4:57 утра, и подпись в "сториз" выглядит хорошим стебом: "Доброе утро!". После чего - через пару минут Загитова выходит уже на улицу с катка и общается на английском языке с японцами.

Отметим, что чемпионку мира, Европы, победительницу Гран-При и Олимпийских Игр 2018 года Алину Загитову можно будет увидеть уже совсем скоро. Загитова, как и все фигуристы сборной России, предстанут перед зрителями на контрольных прокатах. Они состоятся 7 и 8 сентября на малой спортивной арене "Лужников".

ИСТОЧНИК KP.RU

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