Австрийский профессор Ненад Иняц "снял шапку" перед российским полицейским Тимофеевым

Обычно в письмах, которые приходят в "Комсомольскую правду" граждане жалуются на что-то или просят помощи. Но в этом ни строчки об этом: в конверте оказалось обращение на два лица: к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и "Комсомолке". Автором послания оказался австрийский академик, доктор наук Ненад Иняц.

УЧИТ НАШИХ ДЕТЕЙ

Письмо оказалось написано на хорошем русском языке: "Разрешите представиться - я пенсионер, мне 72 года. До выхода на пенсию я преподавал в различных университетах и крупных организациях Европы и странах бывшей Югославии. Что касается России, я был приглашен в качестве лектора в целый ряд лучших образовательных учреждений - например, в Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена в Санкт-Петербурге, в Финансовый университет при Правительстве России, в Государственную академию промышленного менеджмента им. Н.П Пастухова в Ярославле, в Казанский инновационный университет имени В.Г Тимирясова. Являюсь действительным членом российской Академии проблем качества, и в течение последних 18 лет меня часто приглашают в Россию. В России издано несколько моих книг в переводе на русский язык. Добавлю: сотрудничество с представителями российский экономики, участие в ряде конференций и научных собраний дополняются, конечно же , тем, что я большой поклонник прусской культуры, истории, искусства".

За такую востребованность европейцу можно сейчас можно давать российское гражданство. Дальше мы даем цитаты из его письма без исправлений.

ВИЗА С ОШИБКОЙ

"Недавно я был приглашен в Ярославль для проведения авторского семинара в Академии Пастухова в рамках конференции 23-25 мая, - продолжает Ненад Иняц. - Я обратился за многократной визой в течение года и получил ее без всяких проблем. Однако, кто-то допустил ошибку и написал, что действия визы начинается 25 мая 2019 года, хотя я представлял в числе прочих документов свой билет на самолет с вылетом 22 мая. Ни я, никто другой не заметил ошибку до самого моего прибытия в Москву на три дня ранее - 22-го мая 2019 года. Заметила ее лишь служащая паспортного контроля в аэропорту "Внуково". Меня охватила паника, я же знал, что люди меня ждут, что билеты и мое пребывание оплачены Академией Пастухова, а я оказался перед перспективой нелегального въезда в Россию. Полицейские, все молодые люди, сразу это заметили и сказали мне, чтобы я не беспокоился, потому что, как они сказали, консул в аэропорту имеет все права для того, чтобы одной подписью открыть временную визу на те три несчастные дня. Кто этот "консул" и что он из себя представляет, я не знаю, но я разу же передал для него все свои гарантии, и приглашение и паспорт (чтобы он мог лично удостовериться во всем). Я особо попросил, чтобы он меня, если это возможно, принял хоть на пару минут для личной беседы".

Но ответом на просьбы австрийца стало краткое и решительное "нет".

"Я сразу подумал (может быть беру грех на душу), что это типичный бюрократ и аппаратчик, которому дана неограниченная власть по некоторым вопросам, - пишет академик. - Такие как он в России и СССР были всегда и отмечены сатирой Гоголя и Чехова, затем Ильфа и Петрова, вплоть до Задорнова. Кто-то ему раньше должен был объяснить, что означает слово "консул". Во всяком случае, я ему желаю никогда в жизни не встретиться с подобным индивидуумом, каков он сам в подобной ситуации".

ПЕРСОНА НОН ГРАТА

Самолет Ненада Иняца быстро покинул воздушную гавань. А его приключения в России продолжились.

"Итак, последовал приказ вылететь завтра первым рейсом туда, откуда я прилетел, и далее, спустя всего один день, прилететь в Россию, и потом улетать из нее в течение года столько раз, сколько захочешь, - пишет дальше автор послания.

Академик оказался ночным заложником "нейтральной зоны" аэропорта Внуково.

"Впервые в жизни по крайней мере 10 раз подписывал полицейский протокол "о нарушении закона" и находился без багажа с медикаментами (у меня повышенное содержание сахара), без воды и пищи. Я получил квитанцию, по которой должен был заплатить штраф за нарушение мною закона - 2000 рублей. Там было буквально написано, что если я не заплачу в установленные сроки, я должен или 15 дней отсидеть в тюрьме (насколько выгодно в России кого-то содержать и охранять в тюрьме столько времени из-за 2000 рублей, нужно спросить законодателей) или отработать принудительно 50 часов (скажем, принудительно читать лекции в каком-либо из лучших российских университетов)."

Дальше ученый рассуждает о том, что в "нейтральной зоне" аэропорта он даже теоретически не мог оплатить штраф (мог это сделать только вернувшись в Россию). Он сильно переживал, что если не заплатит и улетит в Австрию, то станет еще большим преступником и могут экстрадировать в Россию уже как преступника. Думал о том, как невнимательность чиновников привела к тому, что он опоздал на семинар, который организовывала Академия Пастухова (покупали академику билеты), что компания "Ютэйр" из-за него была оштрафована на 100 000 рублей.

Письмо от Ненада Иняца.

ОДА ПОЛИЦИИ

А вот дальше иностранец обращается непосредственно главе МВД России:

"Однако, уважаемый господин министр, из-за первых двух пунктов мне бы в голову не пришло загружать вас этими "глупостями". Главная причина моего обращения в том, чтобы вся общественность России через российскую печать узнала о достойном поведении в этой ситуации представителя полиции.

Я действительно объехал по служебной надобности всю Европу, Америку, от Аляски до Мексики и встречал там полицейских всех чинов, цвета кожи и национальности. Но таких людей, как молодые полицейские а аэропорту "Внуково" я не и представить себе не мог."

Автор письма выделил эту фразу в своем послании: "Высокопрофессиональные специалисты, образованные, культурные и готовые помочь. Они в каждый конкретный момент были готовы оказать услугу. Для меня они настоящие представители России, послы доброй воли и гарантия лучшего будущего свой страны, а не какие-то "консулы".

Что же так удивило европейского академика в российском полицейском? "Быстрота реакции этого человека меня поразили. Меньше чем за пять минут полицейский начальник во "Внукове" полковник Тимофеев (извиняюсь, если не расслышал или плохо запомнил его фамилию) лично принес мой чемодан с лекарствами (хотя у него была большая группа подчиненных), дал мне воды, которую он купил на свои деньги (!), объяснил мне все дальнейшие процедуры в связи с законом (от уплаты штрафа и т.д), позаботиться обо всем - от моего ужина и завтрака до сопровождения к самолету. После этого он меня опять же лично, проводил в номер, где я переночевал, и не забыл мне пожелать всего наилучшего. Я был в полном восторге. Полковник просто зачеркнул то, что официальный представитель России, некий "консул" ( а для меня:мелкий бедолага-чиновник) "профессионально" и "корректно" выполнил".

СНИМАЮ ШАПКУ

Австрийский ученый уже три месяца переживает те события. К счастью, шок и обиду иностранца сгладили действия российских полицейских. Академик благодарит их на чистом русском языке:

"Господин министр, позвольте Вам сказать, что полковник Тимофеев является сначала человеком, а потом уже великолепным мастером своего дела. Снимаю шапку и перед ним, и перед Вами, раз у Вас есть такие сотрудники. С таким начальником не удивительно, что его сотрудники не серийного производства профессионалы, каких себе только можно представить. Он сам, как и Вы лично, прежде всего, достойны похвалы. Нет у меня других слов кроме большого спасибо. Действуйте так и дальше".