2019-08-07T01:44:52+03:00
Спорт

Футболисты "Аякса" спаслись от поражения в матче Лиги Чемпионов против ПАОКа

Поединок в Салониках на стадионе "Тумба" завершился вничью 2:2 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Аякс" сыграл вничью 2:2 в Греции."Аякс" сыграл вничью 2:2 в Греции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 6 августа, в греческом городе Салоники на стадионе "Тумба" прошел первый матч 3-го квалификационного отборочного раунда Лиги Чемпионов - ПАОК принимал у себя дома амстердамский "Аякс".

На 10-й минуте игры мяч в свои ворота забил защитник хозяев Димитрис Яннулис, однако гол был записан на счет Хакима Зиеша. Однако на 32-й минуте Чуба Акпом сделал счет равным. Более того, уже через 7 минут защитник ПАОКа Лео Матос забил второй гол в ворота "Аякса". Первый тайм поединка греки выиграли. Однако полуфиналист Лиги Чемпионов прошлого сезона смог переломить ход поединка и избежать поражения.

Во втором тайме на 57-й минуте игры Клас-Ян Хунтелар забил второй гол в ворота ПАОК и установил окончательный счет в поединке - встреча завершилась вничью 2:2. Исход этого противостояния теперь решится в ответной игре. Через неделю 13 августа в Амстердаме пройдет ответный поединок.

В этой игре известный по выступлениям за московский "Спартак" полузащитник Квинси Промес остался в запасе. В прошлом сезоне, напомним, "Аякс" по сумме двух матчей проиграл в полуфинале Лиги Чемпионов лондонскому "Тоттенхэму".

06.08.2019 ПАОК - Аякс - 2:2. Все голы 1 матча 3-его отборочного раунда Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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