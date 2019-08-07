Валерию Газзаеву - 65: Человек, который не сомневается

Валерий Газзаев никогда не лез за словом в карман. И даже если слова, которые он мгновенно находил, оказывались частью ненормативной лексики, было совершенно понятно, что по-другому не скажешь. И вместе с Валерием Георгиевичем эти (или очень похожие) слова срывались с губ сотен тысяч болельщиков. И всем миром костерили мы и братьев Березуцких, и гениального бразильского разгильдяя Вагнера Лава, и Игнашевича, и Семака, и Карвальо... Даже любимцу страны Игорю Акинфееву могло достаться...

Но все эти крепкие выражения вкупе с крепкими эмоциями не раз и не два смывались победами, которые дарили столько радости, что не то что матом, слезами-то не выскажешь... И пик эмоций - май 2005 года. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, а навечно задумавшийся Александр Сергеевич на площади своего имени стоял в футбольном шарфе и казался одним из отмечающих, решившим отдохнуть минутку от переполняющей радости.

Валерий Газзаев был крутым игроком, выступал за «Динамо» и сборную и наверняка бы стал частью футбольного фольклора и без тренерских лавров. Но именно как тренер сорвал первый приз. Он единственный из российских тренеров за всю историю выигрывал еврокубок (в 2008 году «Зенит» тоже победил в Кубке УЕФА, но под руководством голландца Дика Адвоката). Он становился чемпионом и с владикавказским «Спартаком-Аланией», и с ЦСКА. Тренировал сборную.

Он мрачно молчал или нервно отругивался, когда его всем миром травили за то, что ставит и ставит в основе все тех же Алексея и Василия Березуцких и доверяет совсем уж зеленому Игорю Акинфееву (он встал в ворота ЦСКА в 18 (!) лет). Он в принципе всегда гнул свою линию. Просто знал, что делает. И даже если потом оказывалось, что делает неправильно, не отступал и не отрекался.

Газзаев был ярким игроком и стал выдающимся тренером. А пик его карьеры - глоток шампанского из Кубка УЕФА. Фото: Игорь УТКИН/Фотохроника ТАСС

- Никогда не был ни сомневающимся, ни нерешительным, - говорит Газзаев в интервью «КП». - Сколько себя помню - всегда считал, что должен быть первым. Думаю, это гены моих родителей. Мой отец был спортсменом, причем по разным видам спорта. И борцом, и штангистом. Он был физически очень сильный. Маме моей сейчас 94 года, дай бог ей здоровья.

По понятным причинам, те, кто никогда не болел ни за «Динамо», ни за «Аланию», ни за ЦСКА, относятся к Газзаеву с ревностью, порой злостью. Но как бы и за что бы ни ругали Газзаева, он, безусловно, всегда был понятным для болельщиков. Он мог себе позволить даже ответить на задевающие его кричалки, чего публичные люди обычно не делают. Но Газзаев - это темперамент, это эмоции, это гусарские жесты. Когда в 1993-м его «Динамо» крупно проиграло немецкому «Айнтрахту», Валерий Георгиевич в сердцах подал в отставку. А ведь в те годы в спорте за любое место зубами цеплялись, что уж говорить про тренерский мостик довольно благополучного «Динамо».

Сейчас Газзаев - часть политического пейзажа. И если бы там, в Думе, Валерий Георгиевич позволил себе хоть пять процентов своих тренерских эмоций, Владимир Жириновский показался бы на его фоне молчаливым пай-мальчиком. Может, поэтому Газзаев и на Охотном Ряду, и на «Прямых линиях» с президентом страны тщательно выбирает слова и держится предельно официально. Совершенно точно в его душе по-прежнему живет отчаянное хулиганство и кавказский темперамент. И запаковать себя в костюм с трехцветным значком на лацкане ему крайне сложно. Он пока держится. Но его эмоций и реакций точно не хватает ни российскому футболу, ни российской политике.