Вернуться к работе и  жить полноценно!

В мероприятии приняли участие представители Фонда, Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, Федерации профсоюзов, крупных работодателей и средств массовой информации.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ВМЕСТО «ЗАЧЁТА»

С 1 июля 2019 года Архангельская область присоединилась к проекту Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Проект касается всех жителей региона, работающих по трудовым договорам. О новом механизме выплаты пособий и его преимуществах рассказала заместитель управляющего Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования Виктория Спивак.

Суть пилотного проекта «Прямые выплаты» в отказе от схемы «зачета». Это означает, что все работодатели, зарегистрированные на территории Архангельской области в качестве страхователей, должны перечислять страховые взносы на обязательное социальное страхование в полном объеме, без уменьшения на сумму пособий. Пособия же выплачиваются застрахованным лицам напрямую, непосредственно отделением Фонда.

Для работающих граждан проект не привносит существенных изменений. Как и прежде, работник предоставляет работодателю документы, подтверждающие его право на получение пособия. Среди новшеств – заявление по установленной форме о выплате соответствующего вида пособия, в котором он должен указать свои данные и реквизиты для перечисления денежных средств.

Пособие работник может получить одним из трёх возможных способов: зачислением на карту «Мир», перечислением на указанный номер банковского счета, почтовым переводом по указанному адресу. Работодатель оформляет свою часть заявления и в течение 5 дней передаёт пакет документов, или электронный реестр в отделение ФСС. А там, в течение 10 дней, производят расчёт размеров пособия и перечисляют его работнику.

Всего за две недели с начала реализации проекта «Прямые выплаты», региональное отделение Фонда выплатило застрахованным лицам около 1400 пособий на общую сумму более 24,5 млн. руб.

- Новый порядок расчета и выплаты пособий позволяет гражданам получать полагающиеся им по закону пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя, а сама система расходования средств социального страхования становится более прозрачной. Проект позволяет создать систему контроля правильности назначения пособия, расчета его размера, а также сокращает случаи страхового мошенничества, - подчеркнула Виктория Спивак.

НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Второй серьёзной темой, которую рассмотрели участники круглого стола, стал вопрос травматизма на рабочих местах и передовых подходов к его профилактике и реабилитации работников, пострадавших на производстве. О состоянии охраны труда на предприятиях Архангельской области рассказал начальник отдела государственного управления охраной труда Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Иван Стряпунин.

По его словам, в регионе хорошо отрегулированы нормативные подходы по предупредительным мерам несчастных случаев на производстве, что даёт снижение травматизма на рабочих местах. Если за 6 месяцев 2018г. было зарегистрировано 220 несчастных случаев, то за соответствующий период текущего года их было 202. Стало меньше тяжелых травм: 14 по сравнению с 25. Однако, надо сказать об увеличении травм со смертельным исходом. В первом полугодии 2018г. их было всего 3, в этом – 8, причем 5 из них – в результате ДТП.

По каждому несчастному случаю проводилась проверка. И вот что интересно: когда организация проводит расследование несчастного случая самостоятельно, то в большинстве случаев виновником оказывается работник. Если же к расследованию привлечена Инспекция по труду, то нередко обнаруживается вина работодателя.

В 2018г. Россия присоединилась к концепции «Нулевого травматизма». Она содержит 7 «золотых правил», предусматривающих эффективную организацию охраны труда на основе управления производственными рисками и правильной организации труда.

В Архангельской области есть уже десятки организаций, присоединившихся к этой концепции.

Эффективности профилактической работы способствует участие работодателей в финансовом обеспечении предупредительных мер. До 20% страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предприятия и организации могут направить на превентивные меры: проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских осмотров, санаторно - курортное лечение работников, приобретение средств индивидуальной защиты и др.

- С этого года в перечень предупредительных мер добавлена новая – санаторно - курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возрастов. При условии направления средств на это мероприятие, финансирование увеличивается до 30% страховых взносов, - уточнила начальник отдела страхования профессиональных рисков Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Анна Оверчук. – Для работника такая путевка бесплатна, ее приобретает работодатель за счет собственных средств, а затем Фонд социального страхования компенсирует ее стоимость.

Одним из предприятий Архангельской области, на котором начали пользоваться возможностью оздоровления работников - предпенсионеров, является «АГД Даймондс». Как отметила главный специалист по охране труда Ирина Боровых, в этом году для их оздоровления в одном из санаториев Крыма (по выбору большинства работников) было закуплено путёвок на сумму более 1,7 млн. руб.

ГАРАНТИЯ ПОМОЩИ

Профилактика травматизма - приоритетная задача любого предприятия, но, если несчастный случай все же произошёл, для пострадавших предусмотрен комплекс гарантий в лице Фонда социального страхования: страховые выплаты, оплата больничных, реабилитационные мероприятия.

С 2016 года в Фонде действует служба реабилитационного менеджмента, сопровождающая пострадавшего в результате тяжелого производственного несчастного случая на всех этапах восстановления.

- Отделение Фонда ведет работу не только по медицинской реабилитации пострадавших, оплачивая расходы на лечение, но и принимает меры для социальной и профессиональной адаптации. Реабилитация включает в себя также последующее санаторно - курортное лечение с оплатой дополнительного отпуска к месту лечения, который предоставляется сверх ежегодного отпуска. Также пострадавшие обеспечиваются необходимыми протезно - ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации, в том числе дорогостоящими: протезами с внешним источником энергии, креслами - колясками с электроприводом, специальными автомобилями, - отметила заместитель управляющего Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина Капустина, - Более 70% пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве возвращаются к трудовой деятельности.

В этом и заключается ключевая задача Фонда - восстановить максимально возможный уровень трудоспособности в минимальные сроки, вернуть человека к активной жизни и труду.