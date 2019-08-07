2019-08-07T12:38:42+03:00
Звезды

«Прощай, Алла»: Пугачева и Галкин простились с умершей подругой

Певицу и ее мужа шокировала смерть королевы «люкса» Аллы Вербер
Алина ЧЕРНОВА
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Максим Галкин и Алла Вербер.Максим Галкин и Алла Вербер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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С покойным фэшн-директором и байером ЦУМа Аллой Вербер, которая умерла от инфаркта в минувший вторник, Алла Пугачева дружила много лет.

Алла Константиновна привезла высокую моду в Россию, дружила с мировыми дизайнерами, с которыми знакомила и российских звёзд. Именно с ее лёгкой руки российские артисты получали приглашения на мировые недели высокой моды.

А Алла Борисовна Пугачева частенько наведываясь в ЦУМ, чтобы присмотреть обновки для своего мужа Максима Галкина. Телеведущий не из барахольщиков, не любит тратить деньги на наряды.

- Была бы его воля, ходил бы в одном и том же свитере. Настоящий мужик, - рассказывала в беседе с журналистами про Галкина Пугачева.

Поэтому каждый сезон к Алле Вербер приезжала Пугачева и подбирала гардероб для своего мужа. Так две Аллы и подружились.

- Прощай, Алла, - попрощалась в своём Инстаграме с подругой Алла Пугачева.

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ПРОЩАЙ,АЛЛА.
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Скорбит в своём Инстаграме и Максим Галкин.

- До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Алла была очень достойным человеком. Соболезнования родным и близким, - написал в своём блоге Галкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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