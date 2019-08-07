2019-08-07T13:08:39+03:00
Общество

Пострадал на работе? Помощь будет!

Специалисты Фонда социального страхования РФ рассказали о позитивном опыте предоставления государственных услуг и реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве
Альберт БОЛДИН
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Ключевая задача Фонда социального страхования - вернуть пострадавшего к активной жизни. Атор фото: Михаил КОВАНЦЕВКлючевая задача Фонда социального страхования - вернуть пострадавшего к активной жизни. Атор фото: Михаил КОВАНЦЕВ
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В Иваново «Комсомольская правда» совместно с Фондом социального страхования провели круглый стол, за которым собрались представителей профильных организаций и производственных предприятий.

Несчастный случай может произойти на любом предприятии любой формы собственности, независимо от его отраслевой принадлежности. Только за 2018 год в Ивановской области произошло 208 несчастных случая на производстве, из них 5 со смертельным исходом. Тяжелые производственные травмы получили 25 работников, 11 стали инвалидами.

- С уверенностью могу сказать, что в большинстве случаев трагедии можно было бы избежать, или минимизировать последствия производственной травмы при правильной организации трудового процесса и соблюдении законодательства, — сказал заместитель управляющего Ивановского отделения Фонда Александр Курицын.

По его словам, одна из задач Фонда — компенсировать ущерб, причиненный здоровью работника. Но, чтобы вся система успешно работала на благо людей, необходимо, чтобы все участники процесса были социально ответственными.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – НАДЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ

Любой вид страхования должен основываться на трех «китах»: страхователь, страховщик и застрахованный. На работодателей, которые в данном случае являются страхователями, возлагается особая ответственность. Они обязаны обеспечивать не только безопасные условия труда, но и осуществлять социальное страхование работников. Для этого работодатель должен заключить с ними трудовые договоры и перечислять из фонда оплаты труда страховые взносы в бюджет Фонда социального страхования.

А человек, устраиваясь на работу, должен знать, что только наличие трудового договора гарантирует получение им страховых выплат и социальной поддержки в случае травмы на рабочем месте.

- Наличие трудового договора даже при «серой» схеме оплаты труда может гарантировать работнику все причитающиеся ему выплаты, но только в минимальных размерах, — подчеркнул Александр Курицын.

ПОДДЕРЖКА И ОПОРА

Нередко, получив серьезную производственную травму, человек рассчитывает только на поддержку родных. А кто еще поможет ему не опустить руки, осознать собственный потенциал и взглянуть на будущее с оптимизмом?

С этой задачей успешно справляется созданная Фондом служба реабилитационных менеджеров. Они начинают сопровождать каждого пострадавшего сразу после получения сообщения о страховом случае.

Персональный менеджер координирует все этапы реабилитации, представляет интересы работника в различных организациях. После тяжелой травмы человек находится в состоянии эмоциональной и психологической подавленности, в такие минуты человеку необходима помощь и поддержка, которую оказывает пострадавшему и его семье реабилитационный менеджер.

Заместитель главного врача клиники ИГМА Виктория Белова, рассказала о том, что с 2015 года в структуре регионального отделения фонда появилась служба реабилитационного менеджмента, которая подразумевает под собой сопровождение медицинской реабилитации застрахованных лиц на различных этапах лечения, а также осуществление комплекса услуг, направленных на интеграцию застрахованного в трудовую и общественную жизнь.

— Конечная цель — минимизировать утрату профессиональной трудоспособности, вернуть как можно больше людей к труду и полноценной жизни, — рассказала заместитель главного врача клиники ИГМА Виктория Белова.

Для этого Ивановское отделение Фонда социального страхования и Ивановская государственная медицинская академия заключили соглашение, в рамках которого проводится комплексная этапная реабилитация пострадавших на производстве, направленная на улучшение последствий нарушения функций организма, снижение утраты профессиональной трудоспособности, инвалидизации, что в дальнейшем способствует максимальной социальной и профессиональной интеграции пострадавших в обществе.

На разных этапах реабилитационного лечения в медицинских организациях Ивановской области и в Центре реабилитации Фонда социального страхования «Вольгинский» , пострадавшие занимаются с психологом, восстанавливают трудовые функции и бытовые навыки.

Расчет простой: чем быстрее и больше Фонд вложит денег в реабилитацию человека, тем ниже риск потери трудоспособности, меньше случаев инвалидизации, больше людей вернется на производство.

СТРЕМЛЕНИЕ К НУЛЮ

Начальник отдела страхования профессиональных рисков фонда страхования РФ Игорь Назин, подробно рассказал о новых подходах к профилактике травматизма.

— В 2018 году Фонд социального страхования РФ присоединился к международной программе «Стремление к нулю» («Vision Zero»), — сказал Игорь Олегович, — основной целью которой является достижение нулевого травматизма. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не предопределены судьбой и не являются неизбежными. У них всегда есть причины: нарушение требований безопасности, неудовлетворительная организация производства, рабочих мест и неудовлетворительное техническое состояние зданий и территорий. Сократить количество несчастных случаев на производстве призван целый комплекс предупредительных мер. Это и оплата услуг специализированной организации, имеющей право на проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, и приобретение спецодежды для вредных и опасных условий труда, и многое другое.

Реализация предупредительных и превентивных мер достаточно затратное мероприятие. Но с 2002 года у работодателя есть возможность частично компенсировать эти расходы за счет средств регионального отделения Фонда: страхователи получают компенсацию в размере до 20% страховых взносов.

В 2019 размер компенсации увеличили до 30% тем страхователям, которые отправят работников предпенсионного возраста на санаторно - курортное лечение. Для предприятий и организаций, в которых трудятся до 100 работников, существуют льготные условия, если за два года до этого они не обращались в ФСС за компенсацией расходов на охрану труда. Таким предприятиям финансирование оказывается в размере 20% от суммы страховых взносов за три предыдущих года.

Программа по финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма уже принесла свои плоды. За последние 9 лет количество несчастных случаев на производстве, признанных страховыми, сократилось более чем в 2,7 раз - с 564 до 208 случаев соответственно, тяжелых - в 2,2 раза, смертельных - в 2,8 раза.

На круглом столе заместитель председателя Ивановского областной организаций профсоюзов Александр Смирнов привел конкретные примеры помощи работникам в защите своих трудовых прав. Начальник отдела государственной экспертизы условий и охраны труда областного трудового комитета Наталья Малова осветила вопросы о том, в каких условиях могут трудиться инвалиды. Ни один вопрос, заданный работодателями, не остался без ответа. А значит — диалог состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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