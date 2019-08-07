2019-08-07T15:30:57+03:00
Экономика

Четверть россиян с рождения попадают в ловушку нищеты

Росстат выяснил, что 26% детей в стране живут за чертой бедности
Влад СМЕРТИН
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Бедность среди детей особенно коварна, потому что загоняет людей в так называемую ловушку нищеты.Бедность среди детей особенно коварна, потому что загоняет людей в так называемую ловушку нищеты.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Семья с детьми — значит небогатая семья. Это расхожее мнение подтвердило исследование Росстата, согласно которому каждый четвертый ребенок или подросток в стране живет за чертой бедности. У взрослых, кстати, эта цифра в два раза меньше — 12,9%.

- Прожиточный минимум, на который равняются чиновники и Росстат, - это очень низкий уровень. 11 с небольшим тысяч рублей на ребенка в месяц. Так что даже многих из тех, кто не попал в эту удручающую статистику, вряд ли язык повернется назвать зажиточными, - рассуждает член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Елена Фоминых.

Больше половины детей, оказавшихся за чертой бедности, приходится на многодетные семьи.

- Практика показывает, что чем больше детей в многодетной семье, тем ниже она скатывается по социальной лестнице, - говорит Елена Фоминых. - Тот же материнский капитал выдается только один раз. То есть эти деньги можно потратить, например, на образование первых двух детей, но остальных ничего не достанется.

Другая группа риска — неполные семьи. Если до развода ребенка обеспечивали мама и папа, то после жить приходится уже не на две получки, а на одну. Каждая третья мать в России сейчас вынуждена растить ребенка в одиночку. Конечно, второй родитель должен платить алименты. Но многие так и не привыкли к мысли о том, что обязаны помогать своему ребенку материально, даже если ушли из семьи — россияне задолжали почти 300 миллиардов рублей алиментов. И это только те папаши, которые довели до того, что их из-за долгов уже из страны не выпускают. К тому же каждый третий россиянин хоть раз получал серую зарплату, а алименты рассчитываются из официальных доходов.

По мнению экспертов, бедность среди детей особенно коварна, потому что загоняет людей в так называемую ловушку нищеты. Когда растешь в семье со скромным достатком, у тебя меньше шансов получить достойное образование, а значит, и твоя будущая зарплата будет небольшой. Получается замкнутый круг.

- Население оказывается на распутье. С одной стороны государство говорит людям, что нужно рожать и решать демографическую проблему. Да и без указания сверху большинство стремится создать семью. С другой стороны, рождение даже одного ребенка сопряжено с финансовыми трудностями, - говорит заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

МНЕНИЕ

В России 3 миллиона детей недоедают, а мы все тратим миллиарды на фонтаны

Колумнист "КП" Сергей Мардан считает, что масштабы детской бедности в стране угрожают национальной безопасности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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