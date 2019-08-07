В московских поликлиниках обновят томографы и рентген-аппараты

Сегодня, 7 августа, мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с врачами-радиологами и экспертами обсудил цифровизацию лучевой диагностики по новым стандартам.

- В национальном проекте по здравоохранению президентом Владимиром Путиным поставлены серьёзные задачи по улучшению медицинского обслуживания, в первую очередь в онкологии и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, - сказал Сергей Собянин. - Это невозможно сделать без качественной, быстрой и современной диагностики. За последние годы мы уже неплохо продвинулись в этом направлении. Например, количество исследований МРТ увеличилось в шесть раз и стало доступнее. Но теперь мы должны внедрить новый стандарт лучевой диагностики в поликлиниках.

По его словам, во многих столичных поликлиниках ещё остаётся устаревшее оборудование и аналоговые, то есть не цифровые рентген-аппараты. Часть медтехники нужно заменить просто из-за истёкшего срока эксплуатации. При этом появляются уже и новые диагностические аппараты.

- Все это нужно учесть и использовать в наших поликлиниках, - отметил мэр.- Нам надо создать единый референс-центр, где можно было бы собрать снимки КТ, МРТ и маммографов, и на этой базе проводить диагностику с внедрением искусственного интеллекта. Помимо человеческого глаза врача должно работать и машинное зрение для качественной и оперативной диагностики. Сегодня уже больше 100 аппаратов работают в Едином радиологическом информационном сервисе (ЕРИС). Теперь в ближайшие два года мы увеличим мощность сервиса в десять раз, а также обеспечим пациентам доступ в электронном виде к данным своих снимков КТ и МРТ.

По новому стандарту к 2021 году все цифровое диагностическое оборудование городских медицинских учреждений подключат к ЕРИС. Сейчас по такой методике уже работают врачи лучевой диагностики в городской поликлинике № 191 в Восточном округе столицы.

- В нашем референс-центре собираются снимки КТ, МРТ и маммографии всех трёх наших филиалов в районах Гольяново, Северное и Восточное Измайлово и головного корпуса, - главный врач поликлиники № 191 Мария Соколова показывает компьютеры, на которые стекаются все данные лучевых исследований пациентов. - Изображение попадает в "облако" системы, врач на мониторе видит, как идёт исследование, затем проводит описание результатов. Если нужна консультация коллег, то по видеосвязи можем получить мнение специалистов из других медцентров. Снимок даже не надо распечатывать, его сразу загружаем в базу данных или на диск при необходимости. Раньше такое исследование занимало 5 - 7 дней. Теперь вся процедура занимает 5-7 минут для простых снимков или не более часа для сложных снимков. При этом исключены ошибки и неверные толкования диагноза.

Напомним, лучевые исследования москвичи получают бесплатно по полису ОМС. Ежегодно в столичных медучреждениях делают более 26 миллионов различных исследований, в том числе 1,2 млн. КТ и около 360 тыс. МРТ. Теперь эти услуги будут расширяться.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По решению мэра Сергея Собянина в ближайшие два года для внедрения нового стандарта лучевой диагностики:

- во взрослых поликлиниках поставят рентгеновские аппараты во всех филиалах, где для этого есть технические возможности;

- обновят оборудование лучевой диагностики в больницах и поликлиниках, заменив морально и физически устаревшую технику на современную. В первую очередь избавятся от аналоговых приборов. Для этого закупят 487 единиц цифрового оборудования, в том числе 30 КТ, 31 МРТ, 108 маммографов, 299 рентгеновских аппаратов;

- завершат цифровизацию лучевой службы. Для этого всю диагностическую технику подключат к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). В столице "облаке" ЕРИС будут храниться все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках. Система сможет работать с помощью электронного анализа медицинских изображений ("компьютерного зрения"), действующих на основе технологий искусственного интеллекта;

- откроется единый центр экспертной оценки (референс-центр);

- появится новая услуга для москвичей - получение результатов КТ и МРТ по электронной почте.