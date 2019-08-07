«Мы думаем про публичное прощание»: Аллу Вербер могут похоронить в Москве

Фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер могут похоронить в Москве. Об этом сообщили представители магазина.

- Решается вопрос о публичных похоронах. Если будет принято соответствующее решение, то прощание пройдет открыто и мы сообщим время и место похорон, - рассказали в пиар-отделе ЦУМа.

Алла Вербер умерла в итальянском Форте-Дей-Марми. Там женщина частенько проводила отпуск. Так было и в этот раз. Пока точно неизвестно, от чего именно умерла бизнес-леди. Ранее сообщалось, что 61-летнюю Вербер госпитализировали 5 августа с диагнозом «сепсис». Бригада израильских врачей сутки боролась за жизнь топ-менеджера, но 6 августа Алла умерла. По одной из версий, у нее случился обширный инфаркт. Напомним, Алла много лет боролась с раком крови.

Аллу Вербер называют мамой отечественной фэшн-индустрии. Именно она привезла всемирно известные бренды в Россию. Специально для Вербер «ДольчеГабанна» выпускали отдельную линейку одежды.

Московские селебрити второй день выражают соболезнования о смерти Аллы Вербер и вспоминают, какой она была. Накануне в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» стилист Влад Лисовец признался, что в модной тусовке мало таких открытых людей, как Алла.

- Алла абсолютно интеллигентная, воспитанная, талантливая, богатая женщина. Она осталась совершенно нормальным, добрым человеком, и меня тогда это поразило. Я сам в этой тусовке и знаю, как тяжело бывает сделать комплимент другому, - говорит о коллеге стилист.

Алла Вербер оставила богатое наследство. У нее есть квартира на Тверском бульваре, которая стоит, больше 100 миллионов рублей, коллекция антиквариата и коллекция живописи. Основные наследники фэшн-директора ЦУМа — ее дочь Екатерина и 85-летняя мать Аллы, пережившая блокаду Ленинграда. А вот кто займет место Вербер в главном магазине столицы, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алла Вербер работала на износ и купалась в роскоши

В Москве легендарного fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллу Вербер, кажется, знали все. Тем трагичнее стало известие о ее внезапной смерти во время долгожданного отпуска в курортном местечке Форт-Дей-Марми. Представители модной индустрии, друзья и знакомые отказываются верить в произошедшее и оставляют в соцсетях соболезнования. Многие вспоминают о том, как радовалась Алла Константиновна, что наконец-то несколько дней она проведет в Италии со своими родными - дочерью Катей и внуками. (подробности)