Пострадал на рабочем месте? Помогут!

«Комсомольская правда» совместно с ФСС РФ провели круглый стол, где обсуждалась реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Увы, но никто не застрахован от травм, особенно, когда дело касается опасного или вредного производства. Как сообщил управляющий Забайкальским отделением ФСС Алексей Анников, основная причина производственных травм – нарушение техники безопасности и несоблюдение Правил дорожного движения.

- В 2016 году страховыми были признаны 39 случаев, в 2017 году – 31, в 2018 – 36. В 2018 году завершили все этапы реабилитации 32 человека, из них вернулись к труду 22 человека, - сообщила главный специалист отдела профессиональных рисков, реабилитационный менеджер Забайкальского регионального отделения ФСС Валентина Балданова.

При этом, в прошлом году, из тех, кто получил тяжелые травмы на работе, 76% вернулись к трудовой деятельности. Во многом потому, что им активно помогал Фонд социального страхования. Он помогает всем, кто застрахован от несчастных случаев на производстве. Численность застрахованных в Забайкалье составляет 312 тысяч человек.

Ключевая задача Фонда - восстановить максимально возможный уровень трудоспособности, в минимальные сроки вернуть к активной жизни. Не только вылечить, но и оказать правовую и психологическую помощь, помочь получить новую профессию в тех случаях, когда возвратиться к прежней работе человеку не позволяет здоровье.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Чтобы человек после несчастного случая не чувствовал себя изгоем, а жил полноценной жизнью – необходима комплексная реабилитация. Важно, чтобы пострадавший вернулся к трудовой деятельности и уровню жизни, максимально приближенному к тому, что он имел до происшествия.

- Главная задача реабилитационной модели – максимально способствовать возвращению граждан на работу. Но это возможно только при наличии двух факторов: желания самого работника и степени утраты здоровья, позволяющей работать в будущем, - сообщила Валентина Балданова.

По ее словам, важно сохранить пострадавшего как работника, а не как иждивенца, получающего пенсию.

Суть проста: чем быстрее и больше Фонд вкладывает денег в реабилитацию человека, тем ниже риск потери трудоспособности, меньше случаев инвалидизации, больше людей вернется на производство. Тем самым сокращаются расходы по ежемесячным выплатам лицам, пострадавшим на производстве.

Фонд сопровождает пострадавшего в течение всего периода реабилитации. Для этого он внедрил систему реабилитационного менеджмента. Менеджеры постоянно взаимодействует как с медиками, так и с пострадавшим, а также его родственниками: изучают жилищные условия, обстановку в семье и трудовом коллективе, интересы, потребности, настроение. Все это нужно, чтобы помочь человеку не опустить руки, осознать собственный потенциал и взглянуть в будущее с оптимизмом.

В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ

22-летний Денис работал осмотрщиком вагонов. В ноябре 2018 года с ним случилось несчастье, в результате чего он потерял обе ноги. После больницы для Дениса разработали программу восстановления, обеспечили специальными средствами реабилитации. Неоценимой была морально-психологическая поддержка семьи, близких, медицинских работников и специалистов регионального отделения, принимавших участие в его реабилитации

В этом году молодому человеку предоставят лечебно-тренировочные протезы. Несчастный случай не сделал из Дениса беспомощного инвалида. У него родился сын. Парень намерен вернуться к работе и учиться на инженера.

Аналогичный случай произошел с 29-летним горнорабочим Александром, который был травмирован при выполнении работ. Тяжелая производственная травма привела к тому, что ему ампутировали левую голень. По завершении лечения Александру было установлено 80% стойкой утраты трудоспособности. К сожалению, работать на прежнем месте он уже не мог по медицинским показаниям, но не опустил руки. Александр вплотную занялся учебой и окончил горный техникум. Потом поступил в Забайкальский государственный университет на специальность техника транспорта и связи. В этом году он устроился на работу инженером ПТО на том же предприятии, где прежде работал.

- С учетом высокого реабилитационного потенциала, Александр будет обеспечен высокотехнологичным модульным протезом, который стоит 2 млн. рублей, - подчеркнула Валентина Балданова.

КОНЦЕПЦИЯ НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА

Концепция была разработана международной ассоциацией социального обеспечения. В 2017 году на всемирном конгрессе по безопасности труда в Сингапуре была запущена глобальная международная компания по ее продвижению. ФСС России, и, в частности, его Забайкальское отделение успешно присоединились к этому движению.

- В основе концепции лежит приоритет предупредительной работы, а также создание возможности для возвращения работников после травмы к трудовой деятельности, с минимальными потерями для здоровья и трудоспособности, - сообщил на круглом столе начальник отдела профрисков Забайкальского отделения ФСС Максим Черных,- Концепция содержит семь золотых правил: стать лидером, выявлять угрозы и контролировать риски, определять цели и разрабатывать программы, создавать систему безопасности и гигиены труда, достичь высокого уровня организации, обеспечить безопасность и гигиену при работе со станками и оборудованием, повышать квалификацию, и, наконец, инвестировать в кадры.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Во время одного из выездов медсестра Улетовской районной больницы Алена Голомидова попала в ДТП. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

- Авария произошла 30 мая 2018 года. На протяжении всего лечения и реабилитации мне помогал Фонд и помогает до сих пор. Особенно хочется поблагодарить Валентину Балданову. Без ее помощи я вряд ли бы справилась, - рассказала «Комсомольской Правде» пострадавшая.

Женщина проходила реабилитацию в Омске, сейчас планирует сделать операцию в Москве. Так уж вышло, больше всех мне помогли специалисты регионального отделения Фонда.

- Вся помощь, реабилитация, операции оплачивались и оплачиваются ФСС. Если бы не они – нереально было бы восстановиться. Пришлось бы собирать с миру по нитке, - рассказала Алена Голомидова.

По ее словам, она даже не знает, сколько стоит оказанная помощь. Ей просто звонили из Фонда и сообщали, когда и куда она едет.

- Мне сделали две операции, каждая из которых стоит 100 тысяч рублей. За мной ухаживала моя мама. Я ведь поначалу даже не ходила. Поддержка моей семьи, моих коллег на работе, тоже много значит в моей реабилитации, - рассказывает пострадавшая медсестра.

В настоящий момент Алена Голомидова продолжает работать на прежней должности и на прежнем месте работы – в Улетовской ЦРБ медсестрой. В августе она планирует съездить в Москву на операцию для восстановления функций руки, которая пока еще не работает.

Ситуация с Аленой Голомидовой еще раз доказывает, что заявления специалистов ФСС о том, что они помогают вернуться к полноценной жизни – не пустой звук.